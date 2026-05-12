Evalúan mejoras en seguridad tras ola de robos que ha afectado a estudiantes de la Universidad Santo Tomás en Viña del Mar

Una visita a terreno realizó el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, junto a su par de Educación, Juan Carlos Klenner, a la sedes de Uno Norte y Limonares de la Universidad Santo Tomás (UST), a fin de revisar y proponer medidas de seguridad para los estudiantes a raíz de los últimos hechos delictuales ocurridos en el sector.

Las autoridades regionales fueron recibidas por el rector de la casa de estudios, Daniel Olivares, quien destacó la visita por dar respuesta rápida a los hechos que han afectado a la comunidad educativa, indicando que “con ideas y planteamientos estamos coordinando un mejor proceder para hacer frente al flagelo de la delincuencia, así que agradezco la visita que nos va a permitir avanzar en forma concreta”.

El seremi Klenner señaló que “sostuvimos una muy buena reunión respecto a distintas medidas para favorecer la seguridad de los estudiantes de esta casa de estudios. Para nosotros como Ministerio de Educación siempre es fundamental asegurar los procesos educativos en un entorno seguro y en esa línea esperemos que de todo el trabajo que se coordinó se den los frutos esperados por todas las partes.”

Además de la reunión, las autoridades recorrieron los puntos donde se han producido los últimos hechos delictuales, tanto en la sede de Av. Uno Norte como en calle Limonares, donde se observaron factores de riesgo como iluminación deficiente, débil control de accesos, entre otros, los que serán abordados por la casa de estudios.

Luego, el seremi Silva comentó que “hemos acordado desarrollar acciones como el estudio de seguridad reforzado del área interna de la universidad para prevenir la comisión de delitos en salas, pasillos y otras dependencias. Además, la focalización de los problemas de seguridad en el entorno inmediato, para lo cual serán informadas las conclusiones que permitan coordinar estas materias con la municipalidad y Carabineros de Chile y, finalmente, el estudio para desarrollar algunos elementos de inversión que pudieran ser necesarios como luminarias, cámaras de vigilancia y otros".

"Estamos atendiendo las demandas de los alumnos, tal como nos hemos comprometido en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para llegar rápido a resolver los problemas de seguridad de la ciudadanía", sentenció la autoridad.

PURANOTICIA