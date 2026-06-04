«Invierno sin incendios»: Lanzan campaña para prevenir emergencias y proteger el patrimonio de la comuna de Valparaíso

Con el objetivo de fortalecer la prevención y la reducción del riesgo de incendios durante la temporada invernal, la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso lanzaron la campaña «Invierno sin incendios», iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger a las personas, los barrios y el patrimonio de la ciudad.

La campaña contempla una serie de acciones informativas y educativas orientadas a promover conductas seguras durante los meses de invierno, período en el que aumenta el uso de sistemas de calefacción, artefactos eléctricos y otras condiciones que pueden incrementar el riesgo de incendios estructurales.

La iniciativa surge en un contexto donde la protección del patrimonio construido se vincula directamente con la seguridad de las comunidades que habitan y dan vida a los barrios históricos de Valparaíso. En este sentido, la prevención se transforma en una herramienta clave para resguardar tanto la integridad de las personas como la memoria e identidad de la ciudad.

Entre las recomendaciones difundidas por la campaña se encuentran la revisión periódica de instalaciones eléctricas, el uso seguro de sistemas de calefacción, la mantención de vías de evacuación despejadas y la adopción de medidas preventivas en viviendas, locales comerciales y organizaciones comunitarias.

“Valparaíso es una ciudad única, construida por generaciones y reconocida en el mundo por su riqueza patrimonial. Protegerla no es solo una tarea de las instituciones; es una responsabilidad que compartimos todos quienes vivimos, trabajamos y recorremos sus barrios. Durante el invierno, riesgos como las sobrecargas eléctricas o el uso inseguro de sistemas de calefacción pueden provocar incendios que afectan viviendas, negocios y espacios de gran valor para nuestra ciudad. Por eso los invitamos a sumarse a esta campaña de prevención. Cuidar Valparaíso también significa tomar medidas para proteger su patrimonio, sus barrios y a las personas que les dan vida”, destacó Camila Nieto, alcaldesa y presidenta de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación, Macarena Carroza, señaló que “existe la creencia de que en verano hay más incendios, pero lo cierto es que en invierno también se presentan riesgos. Los incendios no solo ponen en riesgo inmuebles; también amenazan la memoria, la identidad y la historia que compartimos como ciudad. Con la campaña 'Invierno sin incendios' queremos recordar que la prevención es una responsabilidad de todos y todas. Pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una gran diferencia en la protección de nuestras familias, nuestros barrios y nuestro Sitio Patrimonio Mundial. Cuidar el patrimonio también es reducir los riesgos y construir comunidades más seguras y resilientes".

La campaña forma parte de las acciones de gestión de riesgos impulsadas por la Corporación en el marco del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, fortaleciendo el trabajo de educación, sensibilización y vinculación con la comunidad para avanzar hacia una ciudad más preparada frente a las distintas amenazas que enfrenta su patrimonio construido.

A través de contenidos digitales, difusión territorial y acciones informativas, «Invierno sin incendios» buscará llegar a residentes, propietarios, organizaciones sociales, comerciantes y usuarios del Sitio Patrimonio Mundial, promoviendo una cultura preventiva que contribuya a la protección de uno de los principales activos culturales e identitarios de Valparaíso.

PURANOTICIA