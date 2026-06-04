Aprueban proyecto para avanzar en recuperación del histórico ascensor Lecheros de Valparaíso

Un importante avance para la recuperación del patrimonio de Valparaíso se concretó luego de que el Concejo Municipal aprobara la propuesta de adjudicación para el proyecto «Restauración Ascensor Lecheros de Valparaíso, etapa diseño», iniciativa financiada por el Gobierno Regional (Gore) a través del Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP).

El proyecto contempla el desarrollo del diseño integral para la recuperación del ascensor Lecheros, Monumento Nacional ubicado en el cerro del mismo nombre, incluyendo sus estaciones inferior, intermedia y superior, además del plano de rodadura y todos los sistemas arquitectónicos, estructurales y electromecánicos necesarios para su futura restauración.

La iniciativa considera una inversión de $239.750.000 y permitirá elaborar los estudios técnicos, diagnósticos, proyectos especializados y expedientes necesarios para avanzar posteriormente hacia la ejecución de las obras de restauración definitiva.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “la aprobación de esta propuesta de adjudicación representa un paso muy importante en el compromiso que tengo como administración en la recuperación de los ascensores, que son parte de nuestra identidad y memoria. Por eso es que este proyecto es importante, porque pudimos adjudicar el diseño de diversos estudios, que son la base para, después de ellos, comenzar el proceso de ejecución y recuperación del ascensor Lecheros".

Asimismo, la jefa comunal agregó que “sin lugar a dudas que, como alcaldesa, voy a seguir impulsando iniciativas que permitan proteger los ascensores de nuestra ciudad, y seguiré conversando con el Ministerio de Obras Públicas para que ponga en prioridad la realización y ejecución del ascensor Artillería”.

En la misma línea, el concejal Lukas Cáceres puntualizó que “en agosto se llevará a cabo lo que es el proceso de participación ciudadana, que es importante contemplarlo, sobre todo porque el ascensor hoy es un requerimiento muy importante para poder entregar movilidad en un sector donde hay muchos adultos mayores y, por supuesto, que está enmarcado en el plan de recuperación de todos los ascensores de Valparaíso, entendiéndolos como transporte pero también como patrimonio como recuperación del patrimonio de la comuna”.

La consultoría, que fue adjudicada a la empresa Paisaje Rural, deberá comenzar con un levantamiento crítico integral del ascensor y evaluar las reales posibilidades de recuperación tanto de la infraestructura como de su sistema de movimiento, definiendo posteriormente las acciones específicas de intervención.

De igual forma, el diseño incorporará estudios de arquitectura, ingeniería, estructuras, electricidad y electromecánica, junto con propuestas de conservación patrimonial, participación ciudadana y medidas de emergencia destinadas a evitar el deterioro progresivo del inmueble mientras se desarrolla la futura etapa de ejecución.

El plazo máximo para la elaboración del diseño y sus aprobaciones será de 300 días corridos desde el inicio formal del contrato.

PURANOTICIA