Estudio identifica a 84.658 familias en déficit habitacional en la región de Valparaíso

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer los resultados del estudio «Balance de Vivienda 2025: Evolución y análisis del déficit habitacional en Chile», elaborado en base a los datos de la encuesta Casen 2024, y que actualiza la magnitud y composición del déficit habitacional en nuestro país.

En el caso de la región de Valparaíso, el informe identifica 84.658 familias en déficit habitacional, lo que representa la mayor cifra fuera de la región Metropolitana. En comparación con el balance anterior (2023), la región muestra una disminución de 14%, aunque el desafío se mantiene en un nivel de alta urgencia social.

El diagnóstico regional evidencia una composición particularmente exigente para la política pública y la gestión urbana, como por ejemplo que el 47% corresponde a vivienda irrecuperable (deterioro y condiciones que requieren mejoramiento profundo, regeneración o reemplazo) y que el 44% se asocia a allegamiento por ingresos (incapacidad financiera), reflejando restricciones de acceso a arriendo o compra formal. Asimismo, 9% corresponde a allegamiento hacinado.

Fernando Bustamante, presidente de CChC Valparaíso, explicó que “en la región de Valparaíso tenemos un desafío habitacional de gran escala: 84.658 familias siguen sin una vivienda. La buena noticia es que respecto del balance anterior hay una baja de 14%, lo que muestra que cuando se coordinan esfuerzos se avanza".

“El diagnóstico regional es muy claro: el déficit se explica principalmente por vivienda irrecuperable (47%) y por allegamiento por ingresos (44%). Es decir, aquí se combinan dos urgencias: recuperar barrios y mejorar el stock deteriorado, y, al mismo tiempo, mejorar el acceso para que más familias puedan llegar a una vivienda formal", agregó, además de indicar que para acelerar soluciones en la región se requiere una agenda procrecimiento y provivienda, articulada entre sector público, privado y comunidades.

PROPUESTAS CCHC

A partir del diagnóstico regional, la CChC Valparaíso propone un foco de medidas priorizadas, como por ejemplo un plan de recuperación y reemplazo del stock irrecuperable, con énfasis en barrios con mayor deterioro, mejoramiento integral y regeneración urbana; sumando la aceleración de proyectos y permisos (fast track regional), mediante una mesa técnica con municipios y servicios para destrabar etapas críticas y priorizar iniciativas de alto impacto.

De igual forma, propusieron un impulso al acceso y al arriendo formal, con herramientas que reduzcan barreras de entrada y apoyen a hogares que hoy caen en allegamiento por ingresos. A ello suman una oferta bien localizada y densificación equilibrada con estándares, habilitando infraestructura crítica (incluida factibilidad sanitaria) para aumentar oferta donde la ciudad lo soporta.

NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el estudio estima en 834 mil viviendas el déficit habitacional, junto a 121 mil familias en campamentos y 22 mil personas en situación de calle, reflejando necesidades habitacionales urgentes que requieren acelerar soluciones y mejorar el acceso (980.000 viviendas en total).

El presidente nacional de la CChC, Alfredo Echavarría, destacó que “si bien, la demanda crítica por viviendas ha disminuido respecto de la medición anterior, sigue habiendo cerca de un millón de familias que no tiene una vivienda digna para vivir".

Por su parte, el subgerente de Estudios de la CChC, Daniel Serey, explicó que los 834.000 hogares en situación de déficit habitacional a nivel país corresponden a 412.000 familias (49% del total) que viven allegadas por incapacidad financiera, 311.000 familias (37%) que ocupan viviendas irrecuperables y 110.000 familias (14%) que viven allegadas y hacinadas (con más de 2,5 personas por cada habitación destinada a dormitorio).

