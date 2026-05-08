Estudiantes participaron en el tradicional desfile en homenaje a las Glorias Navales en Viña del Mar

Estudiantes de los establecimientos educacionales subvencionados y particulares y jardines infantiles de Viña del Mar, participaron este viernes en el tradicional desfile en homenaje a las Glorias Navales, frente al monumento ubicado en Av. Los Héroes.

La ceremonia conmemorativa del 147° aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, fue encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y de educación de la zona, la concejala Nancy Díaz, entre otras autoridades.

La jefa comunal destacó que “este tradicional desfile que se desarrolla en Viña del Mar, en honor al Mes del Mar y las Glorias Navales, representa un gran hito para nuestra ciudad. Son miles los estudiantes de diversas escuelas, liceos y jardines infantiles que se preparan durante meses para dar realce a una jornada profundamente significativa, por lo que felicito a cada uno de ellos por su compromiso y dedicación”.

Ripamonti afirmó que “también es un momento para reflexionar sobre el Chile que tenemos y sobre cómo nuestros héroes de la patria fueron capaces de otorgarnos esa posibilidad histórica, con valentía, entrega y amor por el país”.

La autoridad subrayó que “trabajar junto a la Armada de Chile por el desarrollo de nuestra ciudad ha sido clave, y en este mes de conmemoración ese vínculo se ve aún más fortalecido”.

En la oportunidad, la alcaldesa, en representación de la ciudad, depositó una ofrenda floral a los pies de los bustos de Arturo Prat, Carlos Condell y Juan José Latorre.

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