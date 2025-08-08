Estudiantes marcharon por calles del plan de Valparaíso tras polémica por uso de la TNE

Estudiantes de Valparaíso protestaron este viernes por el polémico dictamen que emitió la Contraloría General de la República, que restringe el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) únicamente a traslados con motivos de estudio.

El organismo liderado por Dorothy Pérez, aclaró que según el Decreto Supremo N° 20 de 1982, la tarjeta puede utilizarse las 24 horas del día, todos los días del año, incluso en enero y febrero —pero solamente con fines académicos.

La movilización se llevó a cabo por las calles céntricas de la Ciudad Puerto bajo la consigna “la TNE no se fiscaliza, se garantiza”.

La marcha comenzó en la plaza Sotomayor y se movilizó por las afueras de las dependencias de la Seremi de Transporte, Contraloría hasta llegar al Parque Italia.

La manifestación llevó a la suspensión temporal del tránsito en algunos puntos de la Ciudad Puerto.

"Exigimos al Ministerio de Transportes, Ministerio de Educación y al Gobierno en su conjunto que avancen con celeridad en la modificación del Decreto Supremo Nº20 de 1982, alineándolo con las indicaciones contenidas en el manual de Junaeb y garantizando un pase liberado, universal y sin restricciones", declaró la Confederación de Estudiantes de Chile en sus redes sociales.

Ante los reproches que causó la explicación de Contraloría, el Gobierno instruyó modificar el decreto que determina que la tarjeta debe utilizarse solo con fines educativos.

“Ya comprometimos una mesa de trabajo para modificar el decreto supremo para que no queden más interpretaciones respecto a esto”, señaló este viernes la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

En esa línea, señaló: “No son las empresas de las micros, de los buses, del transporte las que pueden determinar si el estudiante puede hacer uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil o no. No son los entes fiscalizadores y no son los que pueden restringir el uso de esta tarjeta en el transporte público".

