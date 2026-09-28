Estudiantes de Villa Alemana logran comunicación en vivo con astronauta de la NASA desde la Estación Espacial

Una jornada inédita para la educación pública se vivió en el Liceo Bicentenario Mary Graham de Villa Alemana, donde un grupo de estudiantes logró establecer una comunicación radial en vivo con el astronauta de la NASA Jack Hathaway, quien se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El hito fue posible gracias al trabajo desarrollado por la comunidad educativa del establecimiento, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Marga Marga, junto al Club de Radioaficionados Los Molinos de Villa Alemana, en el contexto del programa ARISS —Amateur Radio on the International Space Station—.

Durante el contacto, los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas en inglés y recibir respuestas desde la Estación Espacial Internacional, coronando un proceso de preparación iniciado en 2025, que integró aprendizajes de distintas asignaturas y convocó a decenas de estudiantes del liceo.

El director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, destacó que "estamos muy orgullosos de lo que acaba de suceder hoy en el Liceo Bicentenario Mary Graham, donde un grupo de estudiantes tomó contacto con la Estación Espacial Internacional. Este es un hito para la educación pública de nuestro país, para la provincia de Marga Marga y, obviamente, para nuestro Servicio Local. Creo que esto abre nuevas ventanas para nuestros estudiantes, en este conocimiento amplio en el cual empiezan a desarrollarse nuevas ambiciones por un conocimiento más allá de lo que significa este evento del día de hoy”.

El docente encargado del proyecto ARISS en el Liceo Bicentenario Mary Graham, Luis Reyes, explicó que "a través del Radio Club y el proyecto ARISS, comienza la invitación para participar en este proyecto. Inmediatamente, por el idioma, debía sumarse Inglés; pero nos dimos cuenta de que, ante las preguntas de los estudiantes sobre qué sucede en la estación espacial, cómo respiran, cómo obtienen agua o cómo funcionan los trajes, fuimos incorporando asignaturas como Química, Física, Matemática e Historia”.

Para los estudiantes que participaron directamente en el contacto, la jornada significó una experiencia de aprendizaje, emoción y crecimiento personal. La alumna Sofía Belén señaló que "fue una experiencia distinta. Yo, la verdad, me preparé muchísimo para esto, entonces fue una mezcla de muchas emociones y felicidad. Me voy con una satisfacción que pocas veces me dan las situaciones de la vida. Estoy muy agradecida de todo el mundo, de los profesores y del colegio. Estoy orgullosa de mí misma por haberme esforzado y por haberme demostrado que sí puedo”.

Por su parte, Liam Umañana subrayó que "fue divertido. Pasamos un gran momento practicando la pronunciación, las palabras y todo eso, y estábamos muy emocionados esperando este día. Gracias al profesor Luis podemos tener voz y hacer cosas como esta, para que el mundo nos pueda ver y podamos desarrollar todos estos proyectos".

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, resaltó que "sin duda es importantísimo para ellos; es una experiencia que no van a olvidar nunca. Este contacto con la Estación Espacial durante diez minutos y poder conversar con los astronautas es algo maravilloso y un hito único para la ciudad y el país, al ser el primer colegio público en Chile en lograrlo. Detrás de esto hay trabajo y esperanza en nuestros jóvenes, entregándoles energía y fuerza para demostrar que podemos hacer las cosas mejor".

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, comentó que "con mucha emoción por el contacto, fue realmente impresionante. Es un lujo poder tener esta conexión en vivo entre los estudiantes y la estación espacial, pero lo que más destaco es el trabajo colaborativo entre la educación pública, en este caso el Liceo Mary Graham, el Radio Club Los Molinos y el impulso de los profesores. Este trabajo en conjunto puede lograr cosas maravillosas, y creo que hay que seguir y persistir en ese camino”.

De esta forma, el contacto con la Estación Espacial Internacional se consolida como un hito para la educación pública que refuerza las altas expectativas, la curiosidad científica y el acceso de las y los estudiantes a nuevas oportunidades de aprendizaje.

PURANOTICIA