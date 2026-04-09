Estudiante fue detenido tras gritar "tiroteo" en dos oportunidades al interior de colegio en Quilpué

Carabineros detuvo a un estudiante del colegio Los Reyes de El Belloto, en la comuna de Quilpué, tras emitir la palabra "tiroteo" durante una actividad.

El hecho se produjo mientras se celebraba el Día del Deporte, momento en que el alumno menor de edad “agarra un micrófono y a viva voz manifiesta la palabra tiroteo en dos oportunidades”, según dio a conocer el capitán Diego Mansilla, jefe de la Subcomisaría Cabo 2° Anselmo Tapia Silva de Quilpué.

Tras lo sucedido, el personal del colegio trasladó al alumno a inspectoría, donde se procedió a llamar a su apoderado, con quien se retiró del establecimiento.

Sin embargo, por instrucción del Ministerio Público se dispuso "la detención del menor en circunstancias de flagrancia”.

Y tras las últimas diligencias, se instruyó que el imputado quedara apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal, esto quiere decir en libertad previa citación.

Cabe señalar que el estudiante pasará a control de detención durante la jornada de este viernes.

PURANOTICIA