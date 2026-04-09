Colegios de Valparaíso bajo amenaza: Fiscalía alerta por al menos 16 denuncias de posibles atentados en establecimientos de la región

Una creciente preocupación existe en las comunidades educativas de la región de Valparaíso ante la circulación de reiterados mensajes anónimos que advierten sobre eventuales atentados en distintos establecimientos educacionales, situación que ha obligado a constantes despliegues preventivos por parte de las policías.

Estos avisos han motivado acciones de resguardo en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Quillota, entre otras, donde se han activado los respectivos protocolos de seguridad para evitar lamentar alguna tragedia como la vivida hace algunos días en Calama, donde un estudiante asesinó a una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas por un violento ataque con armas blancas.

De acuerdo a información entregada por el Turno Regional de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional, solo durante este miércoles 8 de abril se registraron 16 denuncias vinculadas a posibles ataques o situaciones de violencia en colegios locales.

El fiscal Roberto Depaux explicó sobre esta alarmante situación que "con fecha 8 de abril del año 2026, el turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió, a través de la plataforma Bitácora Web, al menos 16 denuncias que daban cuenta de posibles atentados en diferentes centro educacionales, especialmente en las comunas de Quillota, Villa Alemana, Los Andes y Quilpué".

Frente a este escenario, el Ministerio Público indicó que se encuentra acogiendo todas las denuncias recibidas durante estos días e instruyendo diligencias tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones (PDI), iniciando las respectivas indagatorias que serán tramitadas posteriormente por cada fiscalía local.

"Por parte del Ministerio Público, se dispusieron varias diligencias, entre ellas, que concurriera alternadamente la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, como también la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, con el objeto de realizar las primeras diligencias y poder asegurar o evitar cualquier tipo de atentado a la comunidad educativa", complementó el persecutor.

En paralelo, la Fiscalía citó para este martes 14 de abril a una reunión a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para abordar la forma en que se deben enfrentar este tipo de amenazas en los establecimientos educacionales de la región.

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