Estudiante fue detenido por llevar un arma a su liceo en Valparaíso: era de juguete

Momentos de inquietud se vivieron la mañana de este lunes 8 de junio en el Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, ubicado en calle Errázuriz. Alrededor de las 09:40 horas, personal de Carabineros de la comuna recibió una alerta por el presunto porte de un arma de fuego al interior del establecimiento escolar.

La denuncia se originó luego de que la dirección del liceo fuera notificada de que un estudiante de 16 años, cursante de segundo medio, mantenía un objeto sospechoso oculto en su mochila. Ante la situación, se activaron de inmediato los protocolos internos de emergencia.

Respecto al procedimiento, la fiscal del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Soledad Díaz, detalló:

"Al llegar al lugar, la directora del establecimiento indica que un estudiante mantenía un arma de fuego en su mochila, por lo que se activa el protocolo interno del liceo, contactando a personal de Carabineros y al adulto responsable de este adolescente".

Una vez en el sitio, personal policial especializado procedió a revisar el elemento incautado. Tras las pericias correspondientes, se pudo constatar que se trataba de un arma de juguete, disipando el riesgo inminente. La fiscal Díaz confirmó que el menor de edad "viene citado a fiscalía y entregado a sus padres".

Mediante un comunicado oficial emitido con fecha martes 09 de junio, la directora del Liceo Bicentenario Marítimo, Carolina Concha Palomino, abordó la preocupación generada en la comunidad escolar. El documento busca entregar un mensaje de paz a los apoderados tras la presencia de Carabineros en el recinto.

En el texto, la directora explicó que el procedimiento policial obedeció a una solicitud directa de la institución escolar ante el hallazgo de un elemento ajeno al contexto escolar:

"Hacemos un llamado a la tranquilidad de nuestras familias. Se trató de un procedimiento solicitado por la propia Dirección a propósito de la presencia de un elemento ajeno al contexto escolar y que definimos derivar a quienes son encargados de la seguridad pública", declaró la directora en el documento.

Asimismo, aseguró que la situación no representaba inseguridad alguna para el bienestar de la comunidad. No obstante, y en línea con lo informado anteriormente por el SLEP Valparaíso, además confirmó la aplicación de medidas disciplinarias para aclarar lo ocurrido: "Se determinó aplicar medidas investigativas, a través del procedimiento Aula Segura, para evaluar responsabilidades y tomar los resguardos necesarios".

Finalmente, el texto concluye recordando la importancia de una convivencia escolar sana, con el apoyo de todos los estamentos, para asegurar un clima adecuado de aprendizaje. Las razones por las cuales el adolescente portaba el juguete en el establecimiento siguen siendo materia de investigación.

PURANOTICIA