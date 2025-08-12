Estero de Reñaca en Viña del Mar fue reconocido como humedal urbano: Ya son 24 en la región de Valparaíso

El Ministerio del Medio Ambiente reconoció al Estero de Reñaca, en Viña del Mar, como humedal urbano.

Este ecosistema acuático tiene una superficie protegida de 16,9 hectáreas y es hogar de especies como la garza grande (Ardea alba), la garza chica (Egretta thula), el gidén (Pardirallus sanguinolentus), huairavo (Nycticorax nycticorax) y la tagua común (Fulica armillata).

Los humedales son ecosistemas clave para enfrentar la crisis de cambio climático y además actúan como reguladores cuando se producen inundaciones. En particular Estero Reñaca es un sitio de alto valor para la comunidad local que en ese lugar despliega una serie de actividades, como observación de aves y reconocimiento de especies, lo que fortalece su vínculo con la naturaleza.

Acompañada de vecinos y vecinas que valoraron esta declaración de humedal, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró en terreno este reconocimiento.

“La conservación de nuestro patrimonio natural es una prioridad para nuestro Gobierno y hoy con mucha alegría anunciamos la declaración del Humedal Urbano Estero Reñaca, una noticia que sabemos era muy esperada por la comunidad local organizada que impulsó decididamente este proceso”, expresó.

La autoridad agregó que “enfrentamos una triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Por eso, necesitamos ciudades que puedan adaptarse mejor al cambio climático y los humedales urbanos son un ejemplo excelente de cómo podemos, con la ayuda de la naturaleza, estar mejor preparados y preparadas para enfrentar los eventos climáticos extremos –como inundaciones y la sequía-, conservar nuestra flora y fauna y resguardar sitios de alto valor ambiental y cultural para los vecinos y vecinas de nuestro país”.

El seremi de la región de Valparaíso, Álex Galleguillos, valoró el trabajo de las organizaciones sociales y ambientales y juntas de vecinos que, en conjunto con el municipio de Viña del Mar, impulsaron esta declaración.

“Este reconocimiento es fruto del trabajo colaborativo entre el Ministerio, el Municipio y la comunidad de distintos sectores de Viña del Mar. Quiero agradecer a los funcionarios y a las organizaciones que fueron parte, acompañando el trabajo en terreno, informándose sobre el proceso y visibilizando la importancia de este ecosistema tan importante para este territorio”.

Agregó que “felicito a la comunidad por el trabajo que realizan, este hito es el primer paso para la protección y recuperación del humedal y es fundamental que sean parte de la gestión de este ecosistema protegido”.

En tanto, el integrante de la Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural (FiPanCu) y vecino de Reñaca, Esteban Araya, expresó que “este reconocimiento viene a dar un respaldo a la comunidad que durante años ha trabajado en la puesta en valor del humedal, sus atributos, funciones, beneficios y amenazas, y que han enfrentado posturas contrarias que no reconocían el estero como un humedal. Hoy el humedal tiene resguardo legal”. Y agregó que “con respecto a la participación en el proceso, esperamos mejore en las etapas próximas, donde la gobernanza y manejo sean de forma colaborativa y participativa incluyendo a todos los actores”.

Con la declaración de este ecosistema acuático, nuestro país suma 134 humedales urbanos protegidos a nivel nacional, 24 a nivel regional y Estero Reñaca es el segundo en la comuna de Viña del Mar.

(Imagen: Ministerio del Medio Ambiente)

