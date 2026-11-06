Libro «Rongo, Easter Island’s hidden history» será presentado este viernes en el Museo Fonck de Viña del Mar

Este viernes 6 de noviembre a las 17:00 horas, en el Museo Fonck de Viña del Mar se presentará «Rongo, Easter Island’s hidden history», versión en inglés de la obra publicada en español como “Rongo, la historia oculta de isla de Pascua”, de la afamada periodista, académica y escritora Patricia Stambuk, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y Premio Nacional de Periodismo, que ha logrado desentrañar, mediante el uso de la entrevista como revelador de memoria histórica, los recuerdos guardados celosamente por una generación rapanui que vivió dos mundos distintos, y como testigos del cambio, entregaron su versión de la historia que vivieron, historia que estaba “oculta” y solo gracias a la denodada y profunda intervención de Patricia Strambuk, salio a la luz, se entregó al domino público, para poder exponer lo que de lo contrario se perdería, la memoria, el testimonio de quienes fueron no solo testigos, sino actores en una época de cambio.

“EL URGENTE RESCATE DE LA MEMORIA”.

Como es de toda lógica, los grandes cambios de la historia reciente de rapanui han sido abordados por etnólogos, sociologos, antropólogos e historiadores -entre otros investigadores-, pero se trataba de un conocimiento mediado por la interpretación de documentos, discursos oficiales, o demandas que habian adquirido cierta notoriedad, pero faltaba la versión de los rapanui, de aquellos que fueron los actores del cambio, y también hay que decirlo, muchas veces víctimas de la injusticia.

La presentación del libro se realizará en español, por el historiador Marcos Moncada Astudillo, especialista en temas insulares, director de www.polinesiachilena.cl medio electrónico dedicado a la historia y noticias de Rapa Nui.

LA MEMORIA QUE NO SE PUEDE PERDER

Patricia Stambuk aborda en el momento preciso un desafio impostergable, rescatar testimonios de una generación que culmina su ciclo vital en un contexto distinto al que vivieron la mayor parte de su vida, y que además rescataban la historia oral de sus ancestros, costumbre hoy superada por la fuerte influencia de redes sociales y contenidos de libre disposición por medios electrónicos, pero gracias a la labor de rescate testimonial de Patricia Stambuk, podemos recuperar la visión rapanui de sucesos como la “Rebelión de Angata” (1914) un épico suceso de insumisión frente a los abusos de la Compañia Inglesa que explotaba la isla desde fines del siglo XIX y gran parte de siglo XX, los abusos laborales, los ignominiosos “lunes fiscales”, por los cuales, en forma coercitiva se les obligaba a trabajar gratis un dia a la semana, so pena de castigos incluso fisicos, lo que sumado a la miseria y restricciones de la época, obligó a varios rapanui intentar huir de su propia isla, fugas que muchas muchas veces terminaron con la desaparición y de la muerte de quienes solo buscaban labrarse un mejor destino, eso ya da luces de las difíciles condiciones de vida, que sucesivos procesos lograron revertir, hasta convertir a la isla en el tremendo destino turístico que es hoy.

Finalmente, otro de los temas que Stambuk aborda es la lucha por los Derechos Civiles, como el año 1966, luego de una serie de demandas previas, se produce la rebelión del “Profe” Alfonso Rapu, que logra que se dicte la “Ley Pascua”, que entrega derechos como la “cédula de identidad” (de la que hasta entonces carecían) y ejercer derechos ciudadanos hasta entonces desconocidos.

La actividad contará con la presencia de la autora, quien compartirá con los presentes, cerrando la actividad con un vino de honor.

(Imagen: Carlos yo / Wikipedia

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