Este viernes se llevó a cabo el ensayo del espectáculo pirotécnico para recibir el Año Nuevo en Viña del Mar

Este viernes se llevó a cabo el ensayo del espectáculo pirotécnico para recibir el Año Nuevo 2026 en Viña del Mar.

Esto se produjo a las 21:00 horas en el sector de la Playa del Deporte en Las Salinas (Punta Osas), punto de lanzamiento que se incorpora a partir de este año y que tendrá 7 lugares desde donde lanzarán los fuegos artificiales.

Cabe recordar que el espectáculo pirotécnico de recibimiento del año 2026 tendrá una duración de 20 minutos y está a cargo de la empresa colombiana El Vaquero, por los próximos tres años.

Sobre el ensayo se refirió la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien declaró que "queremos hacer una invitación a todas las personas que van a pasar este Año Nuevo en el Mar 2026 en Viña del Mar. Hemos preparado un show de espectáculo de nivel mundial junto con Valparaíso", comenzó diciendo.

La autoridad agregó que "no solamente va a ser un espectáculo de más de 20 minutos de bajo ruido, de una alta intensidad lumínica pero de bajo ruido para cuidar también a las personas neurodivergentes, a los animales, sino que también hemos preparado un sistema de recolección de vanguardia para que a las 8 de la mañana la ciudad esté impecable y eso significa un gran esfuerzo de la ciudad para seguir siendo la más competitiva a nivel del turismo".

"Ustedes saben, somos la capital y queremos seguir guardando ese nombre, ofreciéndole a usted una experiencia que sea recordable para toda su vida, una experiencia memorable para usted y su familia", continuó.

Ripamoni señaló que "además quiero contarles que vamos a tener el espectáculo de Año Nuevo también en el mar a través de la rueda, vamos a tener el casino completamente operativo, además también vamos a tener funcionando diferentes espectáculos en el Teatro Municipal, así que la extensión es la invitación para ustedes de que puedan venir, disfrutar con su familia y lleguen con todas las ganas de vivir un excelente Año Nuevo 2026 aquí en la ciudad de Viña del Mar. Hoy fue una pequeña muestra y ya la gente estaba acá en este sector esperando".

La jefa comunal cerró diciendo que "esta fue una pequeña muestra, vamos a esperar a cerca de un millón de personas que van a visitar la comuna de Viña del Mar y Valparaíso, así que estamos ya listos, preparados junto con la Armada de Chile para trabajar sobre el control de las playas, estamos con Carabineros de Chile que son líderes en esta materia junto con las unidades de seguridad municipal, tenemos unas nuevas operaciones donde vamos a estar trabajando de manera conjunta, así que estamos listos y preparados, solo falta la presencia de ustedes que nos acompañen y que puedan disfrutar de buena manera en la comuna de Viña del Mar".

