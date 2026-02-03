Este martes avanza el desalojo de la megatoma de San Antonio específicamente en Cerro Centinela y Fortaleza Alto Pelancura

El proceso de desocupación de la megatoma de San Antonio seguirá este martes 2 de febrero, abarcando los lotes 1A-1J del Cerro Centinela y 1A-4 del sector Fortaleza Alto Pelancura.

La Delegación Presidencial de Valparaíso confirmó que las coordinaciones con Carabineros se mantienen para avanzar de manera ordenada, con apoyo de refuerzos provenientes de Santiago, según el coronel Francisco Villablanca.

Hasta ahora, se han liberado 21 hectáreas y se han retirado alrededor de 250 viviendas, combinando la acción de los ocupantes y la maquinaria del propietario. La Inmobiliaria San Antonio S.A. finaliza actualmente el cierre perimetral y la construcción de zanjas en los terrenos ya restituidos, como medida preventiva frente a posibles reocupaciones.

El plan integral del Gobierno establece que la mitad del terreno se destinará a proyectos habitacionales, mientras que la otra mitad será devuelta a sus dueños, siguiendo los lineamientos de ordenamiento y seguridad establecidos para la zona.

PURANOTICIA