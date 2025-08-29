Este domingo 31 vence el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación

Este domingo 31 de agosto de 2025 es el último día para pagar la segunda cuota del permiso de circulación, pudiendo renovar sólo aquellos vehículos que cancelaron la primera cuota en la Municipalidad de Valparaíso.

Se trata de un proceso que se realiza cada año y donde la casa edilicia dispone de diversas formas, lugares y horarios para que la comunidad haga este trámite de manera eficiente.

En ese sentido, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, expresó que “quedan pocos días para finalizar este proceso, por lo que hacemos un llamado a los vecinos y vecinas a pagar en nuestra ciudad, en los lugares, fechas y horarios indicados. De esta manera, una parte importante de esos recursos obtenidos los podemos invertir a beneficio de la comuna, por tanto pagar en Valparaíso, es un aporte también para la comuna que tanto amamos y habitamos”.

Para ello, el Municipio dispuso formas de pago online y presencial. Para el pago online hay que ingresar a www.yopagoenvalpo.cl, indicando el pago de la segunda cuota. En tanto, para el pago presencial, éste se puede hacer en efectivo, tarjetas y transferencia.

Los lugares destinados para realizar este trámite son la Plataforma Comercial de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina, # 864, de lunes a viernes desde las 08:30 a las 16:00 horas, en horario continuado.

Asimismo, se puede pagar en la Delegación Municipal de Placilla de Peñuelas, ubicada en Av. Obispo Valdés, #1421, local 16, Curauma, de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 horas y desde las 15:30 a las 16:30 horas. Los días viernes desde las 08:30 a las 14:00 horas.

Cabe precisar que los permisos emitidos al 27 de agosto de 2025 son 70.395, por un monto de $6.491.996.308, mientras que, en misma fecha del año anterior, fueron 69.710, por un monto de $6.645.192.413.

Los documentos requeridos son contar con el padrón, en caso de cambio de nombre y la colilla de la primera cuota cancelada en la comuna.

PURANOTICIA