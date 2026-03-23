"Estamos muy afectados": el desgarrador relato de los dueños de "Toby", el perrito que murió electrocutado en Viña del Mar

Profundo impacto y tristeza vive una familia luego de la muerte de su perro “Toby”, ocurrida la tarde del pasado viernes 20 de marzo en el sector de Las Salinas, en Viña del Mar, tras una descarga eléctrica proveniente de un poste de alumbrado público.

La mascota, de más de 10 años, se encontraba paseando junto a su familia cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, más allá de las circunstancias, el foco hoy está puesto en el dolor de sus dueños, quienes aún no logran asimilar lo ocurrido.

Katherine Osorio, dueña del animal, relató el dramático momento y la angustia que vivieron como familia. “El perrito metió un chillido. Cuando miramos el perro cayó de una”, señaló visiblemente afectada.

La situación generó desesperación inmediata. “Mi hijo tocó el poste y le estaba pasando corriente. El perrito cayó al piso, todos estábamos súper desesperados, no sabíamos qué hacer”, agregó, describiendo los instantes posteriores al incidente, en los que incluso intentaron reanimarlo.

El dolor se profundiza al considerar el contexto familiar en que ocurrió la tragedia. Según su propio testimonio, se encontraban compartiendo en un ambiente familiar cuando todo cambió abruptamente.

“Íbamos con nuestros hijos, no sabemos si les pudo haber pasado a uno de ellos. No queremos que esto le vuelva a pasar a nadie más ni a ningún perrito, ellos son como de la familia. Estamos muy afectados, fueron 11 años los que llevábamos con él y queremos que se haga justicia y que esto no quede así en la impunidad", dijo.

La familia, de nacionalidad colombiana, se encontraba en Chile de visita, celebrando el cumpleaños del padre, en un viaje que terminó marcado por la tragedia y la pérdida de un integrante fundamental del hogar.

Mientras tanto, el caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad del mobiliario urbano en el sector, en medio del dolor de una familia que hoy solo busca justicia para “Toby”.

PURANOTICIA