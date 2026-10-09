Estafas telefónicas a personas mayores se cuadruplicaron en siete años: Villa Alemana refuerza la prevención con una charla

“Tiene que hacerlo ahora”, “no se lo cuente a nadie”, “entrégueme su clave” o “deposite para recibir el premio” son algunas de las principales frases que escuchan al otro lado del teléfono miles de chilenos al ser víctimas de intentos de estafas o fraudes. Las personas mayores son quienes sufren más este tipo de delitos, y es por ello que la Municipalidad de Villa Alemana realizó la primera charla denominada “Vivir Seguro: Seminario Integral de Seguridad para Personas Mayores”.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), entre las personas de 66 años o más hubo un alza importante en los últimos ocho años en este tipo de estafas telefónicas y ataques digitales: mientras que en 2018 hubo 1.969 casos, 2025 cerró con 9.180. A propósito de esto, el municipio de Villa Alemana realizó este encuentro que reunió a especialistas para entregar información práctica sobre prevención de delitos, derechos y mecanismos de apoyo y denuncia.

La jornada, organizada por la Dirección de Seguridad Pública y la Oficina del Adulto Mayor, contó con exposiciones de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Villa Alemana, representantes de Sernac y equipos de Seguridad Pública Municipal, quienes abordaron delitos como el conocido “cuento del tío”, la llamada del supuesto banco, robo y clonación de datos de tarjetas, además de los derechos de los consumidores, abuso patrimonial, el número único 1211 y los mecanismos municipales de atención y apoyo a víctimas, entre otras situaciones de riesgo.

El alcalde Nelson Estay destacó que "hay muchos adultos mayores que están solos y este seminario busca precisamente evitar que sean estafados o engañados por estafas, algún fraude bancario o cualquier otro delito. Lo importante es que conozcan cómo operan los delincuentes, sepan a quién recurrir y tengan herramientas que fortalezcan su seguridad”.

Uno de los principales expositores fue el subprefecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Bicrim de la PDI de Villa Alemana, quien explicó que "lo primero que tienen que hacer es una pausa cuando reciben estos llamados: detenerse y pensar, porque estas personas trabajan mucho con la presión. Después ocupan el secreto y finalmente piden nuestras claves”.

Gutiérrez valoró además la realización del encuentro, indicando que "es una tremenda instancia que genera la Municipalidad de Villa Alemana con los adultos mayores, quienes son el plato predilecto para este tipo de estafas”.

Los asistentes también valoraron la utilidad de la información entregada. Doris Corrales señaló que “nos dio información que nosotros los mayores a veces no conocemos”, mientras Héctor Cáceres, presidente del Club de Adulto Mayor Jóvenes por Siempre, recalcó la importancia de “saber cuáles son nuestros derechos, cómo llegar y a quién reclamar”.

Margarita León valoró además el trabajo municipal en seguridad y prevención. “Aquí se está haciendo el trabajo, la gestión, que es lo que a nosotros nos interesa como vecinos: la seguridad, saber salir a la calle con tranquilidad”, dijo. En tanto, Miguel Martínez, secretario de la Junta de Vecinos Viñas y Canteras, comentó la respuesta del 1211 y planteó que este tipo de jornadas puedan replicarse en juntas de vecinos.

El alcalde Estay concluyó que "esto es parte de lo que tenemos que hacer las ciudades: cuidar a nuestros vecinos en todos los aspectos, y especialmente a nuestros adultos mayores, que tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Estamos tomando distintas medidas para protegerlos, cuidarlos y que se sientan seguros y gratos en Villa Alemana".

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