Nuevo bochorno del estadio de San Antonio: inician nuevo proceso de licitación luego que empresa no firmara la adjudicación

Sigue aumentando la “historia sin fin” del estadio municipal de San Antonio, debido a que la empresa constructora desistió de firmar la adjudicación, por parte de INGEL LTDA. para reparar el recinto deportivo por un total de $5.600 millones.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, catalogó como "bochornoso" el episodio.

La Municipalidad informó a la comunidad que "el proyecto «Reposición del estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez» se encuentra actualmente en un nuevo proceso de licitación, luego de que la Dirección Nacional de Arquitectura declarara desierto el procedimiento anterior debido al desestimiento del único oferente que cumplía con los requisitos establecidos".

Agregó que la decisión "fue consecuencia de errores detectados en sus cálculos de costos operacionales, una dificultad interna de la firma participante que impidió continuar con el proceso".

Ante esta situación, la Dirección de Arquitectura informó al municipio lo ocurrido, y en conjunto "se decidió iniciar rápidamente un nuevo proceso de acción".

Tras esta situación, "se levantó una nueva convocatoria que ha despertado un alto interés. Cuatro empresas ya realizaron la visita a terreno el pasado 14 de agosto y se están preparando para presentar sus propuestas técnicas y económicas durante el mes de septiembre".

De acuerdo con el calendario definido, la evaluación y adjudicación del proyecto se desarrollará en las semanas posteriores, con el objetivo de adjudicar a inicios de octubre. A partir de esa fecha se contempla la firma del contrato, la entrega del terreno y el inicio de las obras.

Con este avance, "se proyecta dar un paso decisivo hacia la concreción del anhelado mejoramiento del Estadio Municipal de San Antonio, respondiendo a una sentida demanda de la comunidad deportiva y de la ciudadanía en general".

