"Estadio Elías Figueroa presenta varias mejoras": El ministro Jaime Pizarro se refiere a las obras en estadios para el Mundial Sub 20

El Ministro de Deporte, Jaime Pizarro, se refirió en entrevista con Puranoticia.cl a los avances en las obras de los recintos deportivos que serán sede del Mundial Sub 20 en Chile. La autoridad destacó las importantes mejoras realizadas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que se prepara para albergar la cita planetaria.

Pizarro detalló que el estadio ha sido equipado con un césped híbrido, una tecnología que permite un mejor cuidado y un uso más frecuente de la cancha. En este sentido, el ministro destacó que "es la segunda cancha con esta tecnología en nuestro país. El primero es el estadio Nacional y luego el estadio Elías Figueroa Brander". El secretario de Estado agregó que, con motivo del mundial, "ambos estadios, Nacional y Elías Figueroa, tendrán dos grupos participando en competencia".

Además de la cancha, el secretario de Estado indicó que se han mejorado otras áreas clave del recinto, como los camarines, salas de prensa, tribunas y bancas, lo que representa un "mejoramiento importante" en la infraestructura del estadio.

Avances en otras sedes

El Ministro también entregó detalles sobre el avance de las obras en las otras sedes del torneo. En el Estadio Fiscal de Talca, explicó que fue necesario "modificar la pista atlética, cancha, sectores de camarines e iluminación". Por su parte, para el Estadio El Teniente en Rancagua, Pizarro agradeció el aporte técnico y financiero de la empresa Codelco por las mejoras realizadas en la infraestructura del recinto.

