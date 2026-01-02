Estación Valencia alcanza 96% de avance y permanecerá abierta toda la semana para sus pruebas operacionales con pasajeros

La construcción de la nueva Estación Valencia, en Quilpué, alcanza un 96% de avance. En esta última etapa de ejecución del proyecto, ya desde fines de octubre los pasajeros han podido usar las instalaciones y, lo más importante, abordar y descender del tren en lo que será la estación 21 del Tren Limache-Puerto. Esto, porque en el marco de las pruebas operacionales con usuarios, la nueva estación ha estado abierta los fines de semana, primero los domingos y luego también los sábados.

A este proceso de pruebas operacionales se sumarán ahora los demás días de la semana, de tal manera que, desde el sábado 3 de enero de 2026, la estación permanecerá abierta y disponible para los pasajeros.

La subgerente de Pasajeros de EFE Valparaíso, Carolina Matus, explicó que “la fase de pruebas operacionales ha sido bastante exitosa y nos ha permitido comprobar la operación de sistemas que son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la estación, tanto en el ámbito ferroviario propiamente tal, como aquellos referidos a la experiencia del usuario, como los accesos, medios de pago y ascensores, entre otros”.

Durante los fines de semana, la afluencia ha ido aumentando y ampliar las pruebas a la semana completa permitirá avanzar hacia una pronta inauguración de la estación quilpueína, cumpliendo el anhelo de la comunidad del sector Valencia.

Durante las próximas semanas, simultáneamente a la apertura los días de la semana, continuarán desarrollándose algunas faenas de terminaciones en el interior, que serán realizadas fundamentalmente en horario nocturno. Además, comenzarán las labores de retiro de la instalación de faenas en la Estación Valencia.

El jefe de proyectos de EFE, Cristian Vidal, explicó que "los trabajos que actualmente se están ejecutando no afectan la operación ferroviaria, ya que están enfocados principalmente a las mejoras de los espacios de tránsito de pasajeros, buscando optimizar la seguridad y experiencia en el uso de la estación".

Asimismo, manifestó que "durante los próximos días, entre otros trabajos, la instalación de faena y los sectores de construcción se irán reduciendo progresivamente a medida que se concluyan las actividades pendientes”.

