Espectáculo de drones ilumina Viña del Mar en homenaje a la comunidad sorda

Un impresionante espectáculo de drones sorprendió anoche a quienes caminaban por el borde costero de Viña del Mar, generando asombro y expectativa entre los presentes. Muchos pensaron que se trataba de un ensayo previo a la celebración de Año Nuevo, pero la iniciativa tenía un objetivo artístico y social específico.

El evento formó parte del 4° Encuentro de Artes Escénicas de y para la comunidad sorda, Enai 2025, que busca visibilizar la creatividad y el talento de artistas sordos, promoviendo la inclusión y la participación cultural. Durante el show, decenas de drones coreografiados iluminaron el cielo con figuras y colores que encantaron a los espectadores, generando un ambiente de magia y asombro.

El público destacó la innovación del espectáculo y la posibilidad de acercar las artes escénicas a toda la comunidad, rompiendo barreras sensoriales y ofreciendo una experiencia única en un espacio abierto y seguro.

Organizadores del Enai 2025 señalaron que este tipo de actividades refuerzan el compromiso con la diversidad y la inclusión cultural, demostrando que la tecnología puede convertirse en un aliado para la expresión artística y la integración social.

