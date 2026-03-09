Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la PUCV ofrece curso gratuito en formación estratégica sobre la crisis climática

Con el objetivo de fortalecer capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático en el territorio, la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso abrió las postulaciones al programa formativo “Innovación e infraestructura resiliente: Formación estratégica ante la crisis climática”, de carácter gratuito financiado por Corfo.

La iniciativa está dirigida a emprendedores, profesionales, estudiantes, investigadores y personas interesadas en adquirir herramientas para abordar los desafíos de la crisis climática desde la innovación, la sostenibilidad y la gestión del riesgo.

Se trata de una experiencia formativa con enfoque práctico, territorial y multidisciplinario, especialmente orientada a la región de Valparaíso, una zona particularmente expuesta a fenómenos asociados al cambio climático como sequías, marejadas y eventos climáticos extremos.

A lo largo de distintos módulos temáticos, las y los participantes podrán comprender los impactos sociales, ambientales y productivos de la crisis climática en el territorio, al mismo tiempo que desarrollarán habilidades para diseñar soluciones sostenibles, utilizando metodologías activas de innovación, herramientas de planificación y modelos de negocio circulares.

El programa también busca fortalecer la articulación con actores del ecosistema regional, promoviendo redes de colaboración, aprendizaje mutuo y trabajo con enfoque comunitario, inclusivo y de género.

Desde la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte señalan que esta iniciativa forma parte de su compromiso con una ingeniería al servicio del desarrollo sostenible y los desafíos del territorio, promoviendo la innovación y el emprendimiento como herramientas clave para avanzar hacia comunidades más resilientes.

El curso, cuyas clases comienzan en abril de 2026, es totalmente gratuito y cuenta con cupos limitados.

Postulaciones abiertas en: ict.pucv.cl

