Escuela América, a merced de la delincuencia: comunidad protesta por ola de robos, drogas, alcohol y violencia en sector alto de Valparaíso

Desesperada se encuentra la comunidad educativa de la Escuela América, ubicada en el sector Marina Mercante del cerro Playa Ancha, en la parte alta de Valparaíso, a raíz de los constantes hechos delictuales que se cometen tanto en el establecimiento como en los alrededores del mismo, hechos que van desde robos hasta peleas y tráfico de drogas.

Y es que sólo en los últimos dos meses se han registrado siete robos al interior de sus dependencias, lo que mantiene completamente angustiados a los padres y apoderados del colegio que cuenta con cursos que van desde kinder a octavo básico y una matrícula de 370 alumnos. Por lo ocurrido, se llevó a cabo una manifestación a primera hora de este miércoles 27 con el objetivo de visibilizar sus problemas.

"Protestamos por los robos que hemos tenido y por los muchachos que andan en la droga acá afuera, por el alcoholismo también. Hay una casa ubicada casi al lado del colegio donde se vende droga. Además, en menos de dos meses se nos han metido a robar siete veces", señaló en conversación con Puranoticia.cl la presidenta del Centro Padres y Apoderados de la Escuela América de Valparaíso, Ivonne Tapia.

Se trata de delincuentes que aprovechan la oscuridad de la noche y la ausencia de vigilancia durante los fines de semana, para ingresar a las dependencias del colegio y sustraer una serie de especies de valor, como ya lo han hecho con alimentación, elementos de aseo, útiles escolares y, lo más cuantioso en valor: artículos electrónicos como cámaras, tablets, parlantes y audífonos, avaluados en $15 millones.

Si bien, la Escuela América tiene cámaras de seguridad, denuncian que los registros no permiten captarle el rostro a los delincuentes que ingresan a robar. Además, expuso que el nochero del colegio trabaja sólo de lunes a viernes, y que es justamente durante los días sábado y domingo cuando se han cometido los siete robos durante los últimos meses, por lo que creen que se trata del mismo grupo de antisociales.

"Ya es mucho. Hemos dado aviso a Carabineros y se ha hecho lo humanamente posible para poder frenar esto en el establecimiento. Nosotros creemos que son las mismas personas", comentó la dirigente de este colegio del cerro Playa Ancha.

Otro de los problemas con los que tienen que lidiar casi a diario los alumnos de la Escuela América dice relación con las personas que suelen pedirles dinero en los alrededores, lo que no tan sólo les genera temor a ellos, sino que también a sus padres, quienes han recurrido a la policía para que dispongan de una patrulla en los horarios de salida de los escolares, cuestión que se ha implementado sólo algunos días.

"Hemos pedido una patrulla de Carabineros para que esté pendiente, pero nos dicen que no pueden estar subiendo a cada rato", expresó Tapia, quien contó que los padres y apoderados se han organizado para ir a buscar a los estudiantes, algunos llevándoselos directamente a sus domicilios y otros acompañándolos a las micros ante la presencia de gente que consume drogas y alcohol, derivando muchas veces en peleas –incluso con armas blancas– además de insultos entre grupos a toda hora del día.

De hecho, la comunidad educativa redactó una carta para enviársela directamente al coronel Jaime Camps, prefecto de Carabineros de Valparaíso, a quien le expusieron que "la cantidad de asaltos. riñas con porte de armas, ventas de drogas, robos en inmuebles y a vecinos, se ha vuelto insostenible y, como comunidad, nos vemos en la necesidad de actuar antes de lamentar una situación más grave".

A ello sumaron que "la Escuela América D-262 ha sido objeto de reiterados robos en un periodo de tiempo muy breve, los cuales han sido informados a la institución correspondiente. A esto se suma la serie de robos de los que han sido víctimas, funcionarios y funcionarias del Cesfam Quebrada Verde, sin mencionar otras tantas situaciones que tienen como víctimas a vecinos y vecinas del sector (Marina Mercante)".

Es por todas estas situaciones antes descritas que se organizaron como comunidad educativa y redactaron la misiva al jefe de Carabineros, tanto para "hacer patente la situación", como para exigir que "se comprometa a la brevedad, mayor presencia de personal de vuestra institución, para evitar que los delitos continúen aumentando y, al mismo tiempo, velar por un entorno seguro y libre de violencia para las y los niños, trabajadores, trabajadoras, apoderados y apoderadas de la Escuela América, además de las y los pacientes y funcionarios del Consultorio Quebrada Verde".

La comunidad de la Escuela América de Playa Ancha espera que sus demandas no queden en el olvido y que las autoridades adopten medidas concretas para garantizar seguridad en el sector de Marina Mercante porque, afirman que detrás de cada robo y hecho de violencia hay niños, familias y trabajadores que sólo piden la posibilidad de estudiar y desarrollarse en un ambiente protegido, sin miedo a la delincuencia.

PURANOTICIA