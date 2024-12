«Escorts del Casino de Viña»: Alta expectación por inminente veredicto en causa por cuatro robos y el homicidio de un empresario

A ocho días de iniciado el juicio oral contra dos jóvenes acusadas de cuatro robos y el homicidio de un empresario, en el denominado caso de las «Escorts del Casino de Viña», finalmente el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) cerró la etapa de alegatos.

De esta manera, la sala del TOP de Viña del Mar fijó para este viernes 13 de diciembre, desde las 12:00 horas, la comunicación del veredicto para esta causa.

Se trata de M.V.P. y L.N.G., ambas de 26 años, quienes ofrecían servicios como escorts en el Casino Enjoy de Viña del Mar, contexto en el que se le imputan cuatro robos con violencia y el homicidio de un empresario de 60 años.

Como se indicó durante el primer día de juicio oral, el primer delito se habría cometido el 6 de agosto de 2023, cuando una de las víctimas se reunió con M.V.P., con quien se retiró del casino rumbo a su domicilio. La mujer habría drogado al hombre, que quedó inconsciente, momento aprovechado para robarle especies y dinero en efectivo.

Tres días más tarde, el 9 de agosto de 2023, la mujer aplicó el mismo mecanismo con otra víctima, con quien se trasladó hasta un hotel, desde donde ingresó a su cuenta bancaria por medio de su teléfono celular. En aquella oportunidad llevó a cabo una serie de operaciones bancarias, correspondientes a más de 5 millones de pesos.

Luego, el 18 de agosto de 2023, la misma M.V.P. se reunió con otra víctima, esta vez en un pub viñamarino, lugar desde donde le robó su teléfono celular y unos 400 mil pesos en dinero en efectivo, los cuales fueron girados luego en un cajero automático.

El cuarto y último robo se registró el 3 de septiembre de 2023, día en que se vio a una nueva víctima abandonando el Casino Enjoy de Viña junto a la imputada y una mujer no identificada, con rumbo hacia un motel de la zona. En este lugar le suministraron al hombre una sustancia química para que perdiera la conciencia y así poder robarle su teléfono celular, además 150 mil pesos en dinero en efectivo, entre otras especies.

El quinto hecho investigado dice relación con la aplicación del mismo modus operandi, aunque esta vez la víctima terminó fallecida. Todo ocurrió el 23 de septiembre de 2023, cuando M.V.P. y L.N.G. abordaron a un hombre en el Casino de Viña. Tras compartir algunos minutos, los tres abandonaron el recinto rumbo a Concón, presuntamente buscando un motel. No obstante, no hicieron ingreso a ninguno y regresaron a Viña, donde estacionaron la camioneta del empresario en la calle 9 Norte. Producto del tiempo, las drogas suministradas por las escorts ya no estaban haciendo efecto, motivo por el que decidieron matar al empresario de 60 años, a quien golpearon y luego estrangularon, perdiendo la vida por asfixia mecánica o sofocación. Tras ello se retiraron del lugar, dejando el cuerpo en el vehículo, siendo hallado horas después.

La fiscal de la unidad ECOH de Valparaíso, Romyna Ahumada, expresó que "se presentó la prueba reunida durante la investigación y estimamos que hemos podido acreditar los hechos por los cuales formulamos acusación, que son cinco hechos, cuatro de ellos a nuestro juicio configuran el delito de robo con violencia, por la suministración de sustancias químicas a las víctimas, para poder robarles sus especies. El hecho número 5 es el lamentable fallecimiento de la víctima".

