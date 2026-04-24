Escolares de La Calera fueron acusados de robar con cuchillo el auto a conductor de Uber

Un violento asalto afectó a un conductor de la aplicación de transportes Uber en la comuna de La Calera, luego de que dos estudiantes de un liceo técnico fueran acusados de intimidarlo con cuchillos y sustraerle su vehículo.

El episodio se registró cuando el afectado recogió a los pasajeros y, ya en desplazamiento, los jóvenes habrían extraido armas blancas para amenazarlo directamente, obligándolo a detener la marcha y abandonar el automóvil.

Con el conductor fuera de su herramienta de trabajo, los involucrados escaparon en dirección al sector sur de la comuna, llevándose consigo el automóvil.

Tras conocerse la situación, Carabineros inició diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras que familiares de los adolescentes se dieron cita en la unidad policial.

El caso quedó en manos de la justicia y se suma a otros hechos que han generado preocupación por la participación de menores en delitos violentos.

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