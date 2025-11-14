Escolar resulta lesionado tras peligrosa maniobra en juego infantil de Viña del Mar

Con lesiones resultó un alumno del colegio San Nicolás de Viña del Mar luego que junto a un grupo de compañeros realizara una temeraria maniobra en un juego infantil.

El menor de edad se subió a un juego para niños en la plaza Colo-Colo, en el sector de Canal Chacao, no obstante, debido a la fuerza empleada por sus compañeros, éste salió eyectado de la estructura, cayendo de manera violenta contra el suelo.

El menor quedó tendido en el suelo, inconsciente, debiendo ser asistido por personal especializado, que lo trasladó hasta un centro asistencial de la comuna.

Vecinos de este punto de la Ciudad Jardín aseguraron a Alerta V Costa que situaciones de este tipo son habituales entre los estudiantes del sector.

