Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Mujer sufre crisis de pánico en La Gran Rueda de Viña del Mar y moviliza a equipos de emergencia

Mujer sufre crisis de pánico en La Gran Rueda de Viña del Mar y moviliza a equipos de emergencia

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Bomberos, Samu y Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras la alerta. La joven fue asistida y descendida sin complicaciones.

Mujer sufre crisis de pánico en La Gran Rueda de Viña del Mar y moviliza a equipos de emergencia
Sábado 6 de diciembre de 2025 13:01
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Una situación preocupante se vivió la noche de este viernes , en el sector de La Gran Rueda de Viña del Mar, luego de que se reportara que una joven presentaba un cuadro de  crisis de pánico mientras esta se encontraba al interior de una de las cabinas del atractivo turístico.

Según información preliminar, equipos de Bomberos, Samu y Seguridad Pública Municipal se trasladaron rápidamente hasta el lugar para asistir a la afectada. Tras coordinar el procedimiento, la mujer fue descendida sin contratiempos y atendida inmediatamente por personal de salud presente en la emergencia.

El operativo se desarrolló con normalidad y no fue necesario suspender el funcionamiento del recinto por mayor tiempo. Desde los organismos de emergencia destacaron la rápida reacción del personal y la colaboración del equipo encargado de la atracción mecánica.

PURANOTICIA 