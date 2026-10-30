Escasez de apoyo: Diputado Mulet revela que solo cinco parlamentarios han firmado para investigar a Enap en Concón

El escenario de las empresas estatales en Chile atraviesa un momento crítico, luego de las recientes revelaciones de irregularidades en Codelco y los graves cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra ENAP, en Concón, por emisiones contaminantes. En este contexto, la labor fiscalizadora del Parlamento vuelve a instalarse en el centro del debate político, ante los cuestionamientos sobre los mecanismos de control y transparencia al interior de estas compañías.

En entrevista con Puranoticia.cl, el diputado Jaime Mulet abordó esta crisis institucional y profundizó en los problemas estructurales que afectan a las empresas del Estado. En relación con la situación de la Refinería Aconcagua, el parlamentario cuestionó el actuar de la compañía y destacó la gravedad de los antecedentes detectados por la autoridad ambiental, los que fueron remitidos al Ministerio Público. Al respecto, señaló: "La superintendencia estimó que eran de tal gravedad que incluso remitió los antecedentes al Ministerio Público (…) la superintendencia considera que hay indicios para que se persigan delitos por entrega de información falsa por parte de la Enap".

En medio de los cuestionamientos a la gestión de las empresas estatales, el legislador también profundizó en los problemas de control y fiscalización que, a su juicio, afectan a Codelco, planteando la necesidad de impulsar cambios profundos y objetivos en la compañía. En esa línea, cuestionó las dinámicas internas y la influencia de determinados grupos en la cuprífera estatal, afirmando que "La empresa está tomada, está cooptada por grupos dentro de la compañía. Ahora, este directorio va cambiando normalmente cada cuatro años porque el presidente de la república tiene derecho a poner al presidente del directorio ". Asimismo, advirtió que las eventuales medidas para enfrentar esta situación deben estar alejadas de los intereses políticos y respondió: "Cualquier medida drástica va a tener el sesgo político, entonces lo que yo he planteado siempre es, mire, objetivicemos".

Consultado sobre las acciones fiscalizadoras impulsadas desde el Congreso y la falta de rigurosidad frente a los delitos que podrían involucrar a estas compañías, el diputado advirtió sobre deficiencias estructurales que, a su juicio, van más allá de las propias empresas y comprometen al sistema político. En ese sentido, enfatizó la necesidad de adoptar medidas concretas, aplicar sanciones y establecer responsabilidades frente a eventuales irregularidades: "acá en ENAP hay que profundizar, hay que despedir a la gente, hay que meter los presos que cometieron un delito, hay que actuar con más rigurosidad, pero eso muchas veces no se hace. ¿Para qué decirle en Codeco? La empresa se ha ido deteriorando en 20 años".

Asimismo, Mulet manifestó su preocupación por el desempeño del Congreso y el nivel del debate legislativo frente a problemáticas de esta envergadura. El parlamentario cuestionó la falta de profundidad en las discusiones y el escaso análisis de los temas que requieren atención política, apuntando a un deterioro del sistema institucional: "Es una debilidad del sistema político y yo diría la organización del Estado profunda, que a mí me preocupa la verdad. La política que tiene que controlar esto se está haciendo muy mal. Tenemos sesiones en la Cámara Diputada que son puros gritos de un lado para otro. Los políticos no profundizan, no estudian a fondo las cosas. A mí me tiene muy molesto y más que molesto, muy preocupado porque ese deterioro es el que está resintiendo el país completo".

Consultado sobre las acciones impulsadas desde el Congreso para esclarecer estos hechos y ejercer una mayor fiscalización, el diputado reconoció las dificultades que ha enfrentado para reunir los respaldos necesarios para conformar una comisión investigadora por el caso de Concón. Sobre esta iniciativa, explicó: "He promovido respecto de esta situación en la Comisión de Investigadores y me ha costado apuntar la firma, requiero 62 firmas".

En cuanto al respaldo que ha conseguido entre sus pares, el parlamentario detalló que, hasta ahora, la iniciativa no ha logrado reunir una adhesión significativa dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Al ser consultado por los legisladores que se han sumado a la propuesta, indicó: "Me han firmado solo cinco diputados hasta ahora y yo he mandado cinco. Lo han firmado los diputados (Ricardo) Neumann, (Carlos) Cuadrado, (Jaime) Bassa de la región, Hotuiti (Teao) entiendo que lo firmó y (Carlos Luis) Chandía hasta ayer los cinco diputados".

La situación deja en evidencia las dificultades legislativas para avanzar en la fiscalización de las empresas estatales, particularmente frente a hechos que involucran a compañías estratégicas para el país. Mientras persisten los cuestionamientos sobre la gestión y los mecanismos de control de ENAP y Codelco, continúa la incertidumbre respecto de la posibilidad de concretar nuevas instancias de investigación parlamentaria.

PURANOTICIA