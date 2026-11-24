La presencia de fecas de roedores en distintas dependencias del colegio Arturo Edwards de Valparaíso derivó en una medida sanitaria: la prohibición de funcionamiento del establecimiento, decretada por la Seremi de Salud tras una fiscalización que también detectó problemas de infraestructura y seguridad.

La decisión se conoce después de que apoderados se manifestaran para exigir respuestas frente a esta situación. En esa oportunidad se difundieron registros que mostraban roedores al interior del recinto, incluso mientras se desarrollaban las clases.

En medio de la controversia, la Corporación Educacional Arturo Edwards entregó su versión a través de un comunicado dirigido a padres y apoderados de la sede Carrera. En el documento, reconoció que el colegio ha enfrentado situaciones relacionadas con la presencia de estos animales y aseguró que adoptó medidas preventivas.

"Se desarrolla un trabajo sistemático que contempla inspecciones semanales, evaluación de las dependencias y, retiro y reposición de trampas, con el propósito de prevenir y controlar la presencia de roedores", indicó la institución, en referencia a la contratación permanente de una empresa especializada en control de plagas.

El establecimiento también detalló que reforzó las labores de limpieza, incorporando el retiro diario de residuos –que anteriormente se realizaba semanalmente–, la limpieza permanente de salas y espacios comunes y la suspensión preventiva del uso de la cocina. Además, señaló que impulsó una campaña para comprometer a funcionarios y estudiantes con el cuidado de los espacios.

Uno de los puntos del comunicado se refiere a la fiscalización sanitaria. La corporación sostuvo que, durante una visita inspectiva anterior, "no se ordenó el cierre del establecimiento, la suspensión de clases ni la clausura de la cocina".

Sin embargo, la situación tuvo un nuevo desenlace tras la fiscalización que confirmó la presencia de fecas de roedores y otras deficiencias, procedimiento que terminó con la prohibición de funcionamiento del colegio.

Finalmente, la Corporación Educacional Arturo Edwards manifestó comprender la inquietud de las familias y aseguró que continuará reforzando las medidas preventivas y de control, de acuerdo con las evaluaciones técnicas y las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

PURANOTICIA