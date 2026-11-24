Siete de las nueve personas llevadas a juicio por su participación en el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, fueron declaradas culpables por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso. Los otros dos acusados, en tanto, fueron absueltos de todos los cargos y se ordenó su libertad.

La resolución fue comunicada por el magistrado Claudio Martínez, y estableció la responsabilidad de Franco Pinto, Elías Salazar, José Atenas, Maximiliano Véliz, Ángel Barahona, José Jerez y Francisco Mondaca, quienes deberán enfrentar las penas que se determinen en la sentencia definitiva, cuya lectura quedó fijada para el viernes 18 de diciembre. En contraste, Matías Cordero y Claudio Gamboa fueron eximidos de responsabilidad penal por los hechos que se les imputaban.

Entre los antecedentes considerados por los jueces estuvo la experiencia que algunos de los acusados tenían en labores vinculadas al combate de emergencias: entre ellos había exbrigadistas de Conaf, exbomberos y un exoperador de Senapred. El tribunal porteño tuvo en cuenta los conocimientos que estas funciones les habrían entregado en materia de incendios.

El fallo dio por acreditada la participación en cuatro incendios ocurridos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. También estableció que, entre octubre de 2023 y febrero de 2024, se habrían coordinado acciones para provocar cerca de cinco siniestros en sectores ubicados entre la Reserva Lago Peñuelas y Casablanca, mediante la actuación conjunta de los involucrados.

Respecto del megaincendio de febrero de 2024, el cual le costó la vida a 138 personas y destruyó más de 4.500 viviendas, el Tribunal Oral de Valparaíso describió una acción previamente organizada y ejecutada en condiciones que favorecían la propagación de las llamas, utilizando elementos de fabricación artesanal.

El fiscal del caso y especialista en incendios forestales, Osvaldo Ossandón, explicó que "no es gratuito que hayamos estado durante años persiguiendo lo que estaba ocurriendo en la Reserva Lago Peñuelas y por eso partimos inmediatamente una investigación. Lamentablemente ocurrieron muertes producto de ese incendio y lo primero que sostuvimos desde el comienzo fue que la responsabilidad de aquellas muertes era de esta organización criminal, una organización criminal que estaba dedicada a realizar estos incendios en el sector".

Asimismo, planteó que "después de una ardua investigación, de una exhaustiva investigación, en la cual hay que agradecer la dedicación permanente que presentó los funcionarios de la Bidema Valparaíso, siempre con el apoyo de ellos y el apoyo de otras instituciones, se logró desentrañar qué es lo que estaba ocurriendo y traer a los imputados y acusados. Hoy día, el tribunal ha resuelto que efectivamente existió una organización criminal que cometió diversos incendios y que el último de estos incendios fue el que termina cobrando la vida de estas 138 personas".

El juzgado porteño estableció que el fuego fue iniciado en cuatro focos distribuidos a lo largo de seis kilómetros. La acción derivó en un incendio de grandes proporciones y fuera de control, que terminó causando la muerte de 138 personas.

En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó que los siete condenados paguen una indemnización. El monto será precisado en la sentencia definitiva. Por otra parte, rechazó la presentación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso por el delito de fraude al Fisco.

Cabe hacer presente que la resolución del próximo 18 de diciembre dará a conocer tanto las penas que deberán cumplir los siete declarados culpables por esta catástrofe como la cifra que tendrán que pagar por concepto de indemnización.

PURANOTICIA