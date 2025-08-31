Escándalo en Viña del Mar: Detienen a conocido médico por abusos sexuales a menores

Un verdadero escándalo quedo al descubierto este fin de semana en Viña del Mar tras conocerse de la denuncia en contra de un sujeto que habría abordado en el sector de Gomez Carreño a un menor de edad. El individuo habría abordado a su víctima realizando tocaciones inapropiadas, sin embargo, el menor logró gritar y ahuyentar a su agresor.

Estos hechos ocurridos este sábado 30 de agosto movilizaron rápidamente a las policías para dar con el paradero del presunto abusador, tratándose del conocido médico traumatólogo infantil y cirujano Cristian Skog Benítez de 45 años de edad.

El doctor es conocido por sus atenciones en diferentes centros médicos de Viña del Mar y Reñaca, además de trabajar también en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso donde se desempeñaría como traumatólogo infantil.

Alejandra Cuevas, Subprefecta de la Policía de Investigaciones tras los hechos dijo que “se ha realizado un levantamiento de cámaras en el sector, donde se puede observar al sujeto realizando estos delitos”.

De acuerdo a la investigación inicial este hecho ocurrido el sábado no se trataría de un hecho aislado, sino que serían parte de un patrón repetitivo en el comportamiento del médico.

El sujeto fue detenido y este domingo se determinó ampliar esa condición debido a nuevas denuncias en su contra también generadas en el sector de Gómez Carreño.

