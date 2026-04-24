Escándalo en San Felipe: Municipio buscará en el TER de Valparaíso la destitución de concejal que fingió secuestro para comprar drogas

La comuna de San Felipe se encuentra conmocionada tras revelarse el vuelco en el caso del concejal Ronald Olivares, quien inicialmente denunció haber sido víctima de un secuestro en Viña del Mar. Sin embargo, el edil terminó confesando que su "desaparición" fue voluntaria y que utilizó viáticos municipales para la compra de sustancias ilícitas.

Ante la gravedad de los hechos, su par, el concejal Ricardo Covarrubias, informó en Puranoticia Matinal, que ya se han iniciado las acciones legales y administrativas para apartar a Olivares de sus funciones. La Municipalidad de San Felipe ya presentó una querella por denuncia calumniosa tras las evidentes contradicciones en el relato del edil.

OFENSIVA ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL

Covarrubias fue enfático en que la permanencia de Olivares en el Concejo es insostenible debido al daño causado a la fe pública. Por ello, solicitó formalmente los antecedentes para acudir al Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso.

"Ayer hice la presentación ante la municipalidad a través de la oficina de transparencia (...) solicitando ante el tribunal electoral regional la asociación aduciendo las causales específicas para llevar a efecto su destitución", señaló Covarrubias.

El concejal comunista también subrayó que esta postura es compartida por la administración central de la comuna:

"La alcaldesa también ha manifestado de que quiere llegar al Tribunal Electoral Regional con la finalidad de destituir porque realmente se siente incómoda frente a estas situaciones".

El caso ha generado un profundo rechazo, no solo por la falsedad de la denuncia de secuestro, sino por el uso de recursos públicos para fines delictivos. Según Covarrubias, este actuar "va marcando descrédito ante la comunidad" en un momento donde la confianza en la política es frágil.

Finalmente, el concejal sugirió que, más allá de la vía legal, Olivares debería renunciar por ética: "Desde mi punto de vista político, creo que no es pertinente; yo daría un paso al costado y dejaría este mundo en paz". Por ahora, el municipio espera que la justicia y los organismos electorales determinen el futuro definitivo del cuestionado edil.

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