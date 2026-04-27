Escándalo en Quintero: concejal González denuncia "extorsión política" tras filtración de video en el que estaría consumiendo drogas

La estabilidad política de Quintero se vio sacudida en las últimas horas tras la viralización de un video en el que se observa al concejal Mario Andrés González Ahumada (IND-Partido Radical) consumiendo aparentemente una sustancia ilícita.

El registro, que circuló rápidamente por redes sociales antes de ser dado de baja, muestra al edil utilizando un billete para aspirar la sustancia, lo que desató una inmediata controversia pública en el litoral norte de la región de Valparaíso.

Ante la difusión del material, González salió al paso aclarando que se trata de un video capturado en el año 2010, época en la que no ejercía cargos públicos y se desempeñaba como DJ y animador de eventos en el sector de Pasaje 8.

“Este es un video del año 2010, cuando me desempeñaba como animador de eventos. Es una maldad lo que están haciendo y lo vamos a afrontar con la seriedad que tiene que ser”, afirmó el concejal.

ACUSACIONES DE EXTORSIÓN

Lejos de limitarse a una aclaración, el edil denunció ser víctima de una persecución sistemática y apuntó directamente contra el círculo cercano del actual alcalde, Rolando Silva. Según González, la filtración es la culminación de un proceso de chantaje que busca réditos económicos y políticos:

Denuncia de chantaje: “He recibido extorsiones y amenazas por parte de familiares del alcalde, de su hijo y de su entorno. Me han pedido dinero, pero no tengo por qué prestarme para esa mafia”, acusó tajantemente a través de sus redes sociales.

Motivación política: El concejal insistió en que el ataque responde a una maniobra para empañar su gestión: “Sabemos que esto es un tema político. Vengo siendo parte de una extorsión desde hace mucho tiempo (...) no estamos para negociar con mafiosos y le vamos a dar la cara a la comunidad”.

ACCIONES LEGALES Y RESPUESTA OFICIAL

El concejal confirmó que, junto a su abogado, presentará las denuncias respectivas ante Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para que se investigue el origen de las amenazas y la extorsión denunciada.

Por su parte, el alcalde Rolando Silva emitió un breve comunicado. Si bien aclaró que el concejal no se encontraba en un acto oficial ni en ejercicio de sus funciones al momento del video, enfatizó la necesidad de transparencia.

“Es importante y esperable que el propio concejal pueda aclarar esta situación, por la tranquilidad y el bien de la comuna”, sentenció Silva en su declaración oficial.

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