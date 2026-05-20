Tras intento de robo de vehículo: Detienen en La Cruz a delincuente que tenía ocho órdenes vigentes de aprehensión

Carabineros de la Tenencia La Cruz detuvieron a un delincuente de 22 años que fue sorprendido intentando robar un vehículo en la comuna de La Cruz.

Tras su captura, el sujeto dio una identidad falsa, y al momento de ser identificado intentó huir.

Después de verificar su identidad, se comprobó que tenía 8 órdenes vigentes de aprehensión.

Este hecho se produjo en el pasaje San Francisco Asís, luego de que vecinos denunciaran la presencia del hombre, quien alcanzó a forzar la puerta, ingresar al vehículo y moverlo, antes de ser capturado en flagrancia por el personal policial.

El subteniente Gerald Lobos, Jefe de Tenencia La Cruz, informó que "una vez en el destacamento y al momento de verificar su identidad, el detenido entregó antecedentes que no corresponden, por lo que se realizaron las diligencias respectivas, logrando establecer su identificación real".

En medio del procedimiento, el hombre intentó huir de la tenencia empujando a algunos funcionarios, pero finalmente fue reducido.

Al verificar sus antecedentes, se constató que el antisocial mantenía 8 órdenes de detención vigentes, relacionadas a hurto simple, receptación de vehículo motorizado, robo de vehículo motorizado, receptación, y robo en lugar no habitado, además de una por posesión de munición.

Finalmente, Lobos indicó que "los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el detenido está a la espera de su correspondiente control de detención".

PURANOTICIA