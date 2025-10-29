Escándalo en Quillota: Contraloría ordena poner fin al nombramiento del Director de Seguridad Pública por grave irregularidad

Un verdadero escándalo enfrenta por estos días la Municipalidad de Quillota, luego de conocerse un pronunciamiento de la Contraloría Regional de Valparaíso, que respondió de manera contundente a una denuncia relacionada con la legalidad del nombramiento de Rodrigo Ortiz Lorca como director de Seguridad Pública.

El coronel en retiro (r) de Carabineros de Chile fue designado por el alcalde Luis Mella en el cargo a mediados de enero de 2025, pero el órgano fiscalizador determinó que no cumplía con un requisito fundamental para ejercer dicha función en el municipio.

De acuerdo con el informe –al que accedió Puranoticia.cl– la Contraloría estableció que “no se ajustó a derecho” la designación de Ortiz, debido a que no posee un título profesional de al menos ocho semestres de duración, condición indispensable para asumir el cargo directivo. En atención a ello, el ente contralor instruyó a la casa edilicia adoptar las medidas pertinentes para poner término a su nombramiento.

"Cabe concluir que no se ajustó a derecho la designación de don Rodrigo Alberto Ortiz Lorca como director de Seguridad Pública Municipal, en el grado 7° de la planta directiva, por no poseer un título profesional de 8 semestres de duración como tampoco los requisitos previstos en el Reglamento Municipal N° 1, de 2018, para dicho cargo", sostuvo el órgano fiscalizador en su contundente informe.

De igual forma, se estableció que la Municipalidad de Quillota debe "adoptar las medidas pertinentes para poner fin al nombramiento referido, e informar sobre lo obrado a esta Sede de Control, en el plazo de 10 días hábiles".

Entre los argumentos para adoptar esta decisión se menciona el inciso 2º del artículo 8° de la ley N° 18.883, que prevé que para ingresar a la planta de directivos -estamento en que la Municipalidad creó el cargo de Director de Seguridad Pública- "se requiere título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este".

Si bien, el ex oficial de Carabineros se graduó en Ciencias Policiales, la jurisprudencia administrativa (dictamen N° 65.371, de 2016) reconoce como equivalentes a título profesional universitario aquellos que otorgan los establecimientos de enseñanza de la defensa nacional, concluyendo que el diploma de oficial graduado en Ciencias Policiales constituye un título profesional universitario de cuatro semestres.

Asimismo, el dictamen N° 26.893, de 2018, de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado, concluyó que "el título de oficial graduado en Ciencias Policiales no habilita a su titular para ser designado Director de Seguridad Pública Municipal, por no poseer el número de semestres necesarios para (asumir) dicho cargo".

Fuentes de Puranoticia.cl agregaron otros antecedentes que aumentan la controversia asociada al nombre de Rodrigo Ortiz: se trata del accidente de tránsito protagonizado el 1 de enero de 2025 por Luis Mella hijo, quien conduciendo en estado de ebriedad chocó a otro vehículo en el que viajaban un padre y su hijo. Si bien, no existe claridad respecto de la relación directa entre ambos casos, se indica que el hoy funcionario municipal aún pertenecía a Carabineros al producirse el accidente, institución en la que se desempeñaba en el área de Control del Orden Público (ex Fuerzas Especiales) durante su última etapa como uniformado. Ese antecedente ha sido mencionado en el contexto de la revisión de su nombramiento, aunque sin que hasta ahora se haya emitido un pronunciamiento oficial sobre eventuales vínculos entre ambos hechos.

Pero lo que sí es claro es que luego de desempeñarse por 33 años en Carabineros, el coronel (r) Rodrigo Ortiz Lorca asumió el martes 14 de enero el mando de la Dirección de Seguridad Pública, siendo presentado por el alcalde Luis Mella, quien destacó en aquella oportunidad que "tengo mucha fe que vamos a iniciar una etapa nueva en materia de seguridad. Sé que toda la gente espera que disminuya la delincuencia y que podamos sentirnos más seguros en el lugar en que estemos, en nuestras casas, nuestros barrios, lugares de trabajo y en el centro comercial que visitamos a diario".

Puranoticia.cl tuvo acceso al apartado de Transparencia Activa de la Municipalidad, observando que el ex Prefecto de Carabineros de Marga Marga (que incluye a la comuna de Quillota) ingresó a mediados de enero a desempeñarse como Director de Seguridad Pública, recibiendo por este cargo un sueldo de $1.870.840, el cual ya en septiembre de este año era de $3.333.869, totalizando remuneraciones mensuales por más de $30 millones en los primeros nueve meses del año, sin contabilizar aún octubre.

Por último, vale consignar lo que el propio Ortiz ha destacado en su cuenta en LinkedIn, señalando que "he desarrollado mi carrera en Carabineros de Chile y actualmente como Director de Seguridad Pública en la Municipalidad de Quillota, dirigiendo estrategias integrales de seguridad, control de riesgos y continuidad operacional", agregando también que "mi sello es el liderazgo operativo, la planificación estratégica y la gestión humana con foco en la prevención, seguridad y bienestar".

