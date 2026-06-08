Escándalo en ENAP: desvinculan a ocho trabajadores por presunta manipulación de datos ambientales en Refinería Aconcagua

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó este lunes la salida de ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua, ubicada en la región de Valparaíso. La medida se tomó tras descubrirse que se entregaron antecedentes alterados a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) respecto al cumplimiento de las normas de emisión.

La irregularidad fue detectada en enero de este año durante las revisiones internas de la estatal, lo que activó de inmediato sus protocolos de gobierno corporativo. Tras una evaluación del caso, la firma decidió reestructurar y reforzar su área de cumplimiento ambiental. “Como parte de este proceso, la compañía desvinculó a ocho personas”, precisaron de forma escueta desde Enap a través de una declaración pública.

La polémica escaló luego de que la SMA abriera una investigación formal por la entrega de antecedentes presumiblemente falsos. Según los reportes iniciales, el personal desvinculado habría informado a la autoridad que la refinería respetaba los límites de contaminantes exigidos por el Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, los datos reales habrían sido adulterados para ocultar el verdadero impacto ambiental.

Frente a la gravedad de los hechos, desde la estatal aseguraron que no guardarán los antecedentes de forma interna. De hecho, según consignó el medio BioBioChile, la empresa ya puso toda la información y los datos recopilados a disposición de las entidades competentes para que se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

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