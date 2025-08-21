Escándalo en el Municipio de Valparaíso: publicación de afiche de campaña de Sharp en redes oficiales será denunciada a la PDI

Un escándalo de proporciones desató una publicación de la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de Valparaíso que, a través de su cuenta en Instagram, subió un afiche que muestra la cara del ex alcalde Jorge Sharp, acompañado del texto "Diputado", en clara alusión a su campaña como candidato al Distrito 7 de la Cámara Baja.

El hecho generó molestia tanto en la administración como en el Concejo Municipal, pues el tema fue abordado durante la sesión de la Comisión de Régimen Interno, instancia donde se hizo ver la gravedad del asunto y se pidió una investigación al respecto.

El concejal Lukas Cáceres, presidente de la Comisión de Régimen Interno, señaló durante la sesión de este jueves 21 de agosto en el Concejo Municipal que, "de verificarse el uso indebido de la cuenta institucional, con fines ajenos a sus competencias, debería iniciarse el debido procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y aplicar medidas disciplinarias y administrativas".

Frente a esta intervención, la alcaldesa Camila Nieto expresó que "tenemos identificada a la persona que está haciendo uso de la red, que está haciendo uso de la clave porque es una persona que no es funcionaria municipal, pero no entregó las claves de manejo de la red social durante el traspaso. Por tanto, estamos haciendo las coordinaciones para hacer denuncia ante la Policía de Investigaciones, toda vez que las responsabilidades administrativas ya no corren, en atención a que ya no es funcionaria municipal. Estas son parte de las gestiones que vamos a hacer".

Daniela Tapia, directora de Asesoría Jurídica, complementó esta información señalando que "cuando comienzan los periodos electorales, desde la Alcaldesa a los equipos, se evacúa un instructivo con instrucciones de Contraloria con las principales conductas y acciones que no deben hacer los funcionarios públicos durante los procesos electorales. Vamos a evacuar nuevamente ese instructivo y la idea es trabajar en una campaña para difundir estas prácticas que no se pueden hacer, de manera más cercana, resumida y sintetizada, sobre las prohibiciones que pesan".

En tanto, el concejal Jorge López, quien denunció el hecho ante el órgano comunal, comentó a Puranoticia.cl que "me parece impresentable que tengan secuestrada esta red social de la Municipalidad de Valparaíso y, más aún, la estén utilizando para hacer campaña electoral fuera de plazo para un ex Alcalde que dañó tanto a nuestra comuna y que sigue siendo mancillada por su nombre. Solicité la investigación, denuncias y querellas, tanto al Ministerio Público como en el Servel".

Por último, planteó que "me preocupa ahora cuántas redes más de la Municipalidad de Valparaíso siguen en garras de personeros de la nefasta administración anterior". Pero junto a resaltar la "acción inmediata de la administración actual y la transparencia de la retroalimentacion entregada", advirtió que "me atrevería a decir que si no tenemos la fiscalización necesaria de nuestras redes y los cambios de claves correspondientes, tal vez vuelvan a suceder casos como estos en plena campaña".

Cabe hacer presente que desde el Municipio porteño señalaron a Puranoticia.cl que "por motivos ajenos a nuestra voluntad, la administración de la cuenta ya no se encuentra en manos municipales y no ha sido posible acceder a ella. Desde la Municipalidad de Valparaíso lamentamos el mal uso de herramientas que fueron creadas para comunicar información relevante a los vecinos y vecinas porteñas. En ese marco, consideramos inaceptable cualquier tipo de pronunciamiento político a través de las plataformas municipales en favor de candidaturas en contexto electoral".

En tanto, el concejal Lukas Cáceres subrayó al respecto a Puranoticia.cl que "lamentamos que personeros de la administración anterior piensen que las plataformas institucionales pueden ser utilizadas para fines políticos que beneficien a Jorge Sharp en su carrera política. Las herramientas institucionales se levantan con recursos de todos los porteños y deben ser utilizadas para beneficio de estas y estos, no para llevar agua al molino del ex Alcalde, hoy candidato".

PURANOTICIA