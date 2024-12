Escándalo en consejo del PS en Valparaíso: Acusan a ex candidato Boris Kúleba de lanzar ataque "misógino y clasista" a militante 

Un verdadero escándalo se registró en el último consejo ampliado del Partido Socialista (PS) en Valparaíso, instancia donde se produjo una dura interpelación del ex candidato al Concejo porteño, Boris Kúleba, en contra de una militante que segundos antes había comenzado a criticar su participación en el proceso eleccionario de octubre.

Vale recordar que Boris Kúleba Valdés compitió por un escaño en el Concejo Municipal de Valparaíso, logrando 1.827 sufragios, correspondientes al 1,17% de la votación, sin consegir uno de los 10 cupos que entregaba la entidad edilicia porteña.

Con este antecedente, Patricia Cortés tomó la palabra y comenzó a criticar su desempeño electoral, afirmando que fue una mala opción del PS. En este momento fue interrumpida por el ex candidato, a quien acusan de hacer alusión a su condición de mujer trabajadora y de ser parte del equipo del diputado Tomás de Rementería.

"En lugar de responder con argumentos, lamentablemente, fue en ese momento cuando, con una actitud misógina y clasista, la interrumpieron para atacarla, haciendo alusión a su condición de mujer trabajadora y parte del equipo del compañero diputado Tomás de Rementería. Este acto, que intenta desacreditar su voz y minimizar su rol político, no sólo es un ataque violento dirigido a la compañera Patricia, sino que también lo es a todas las mujeres de este partido, a todas las trabajadoras y trabajadores que, día a día, sostienen con esfuerzo y compromiso esta lucha común", se indica en una carta firmada por Ivón Contreras, vicepresidenta de la Mujer del PS Valparaíso.

En la misiva –a la que accedió Puranoticia.cl– también se indica que "la forma en que Boris Kúleba interpeló a nuestra compañera Patricia Cortés no sólo es inaceptable, sino que también constituye una afrenta directa a nuestros principios".

De igual forma, se agrega que "es intolerable que alguien intente desacreditar a una militante por el lugar que ocupa en el ámbito laboral, como si el trabajo fuera una vergüenza y no el mayor estandarte de quienes defendemos los ideales socialistas".

Junto a advertir que "nunca debemos permitir que el clasismo, el machismo, la ignorancia se disfracen de crítica política para intentar silenciar a una compañera trabajadora", en el documento se expone que "este acto de violencia política nos llama a redoblar nuestro compromiso con la igualdad, la unidad y la fraternidad que deben guiar cada una de nuestras acciones".

"No construiremos un partido sólido permitiendo discursos que humillen o descalifiquen. No consolidaremos nuestra fuerza a través de mentiras o actitudes patriarcales. Nuestro partido tiene sus raíces en las luchas históricas de las trabajadoras y trabajadores, en la defensa de los derechos populares y en la búsqueda de justicia social, y debe ser el fiel reflejo de esos principios", añade.

Contreras también plantea que "como vicepresidenta de la Mujer, condeno categóricamente la agresión que sufrió nuestra compañera Patricia Cortés. Este tipo de actitudes no tienen cabida en nuestro partido. Además, rechazo la violencia pasiva de aquellos que, bajo el pretexto de la unidad y la fraternidad, intentan manipular los hechos y difundir posverdades a través de comentarios destructivos. La verdadera solidaridad se construye desde la verdad, la justicia y el reconocimiento mutuo, no desde la manipulación ni la descalificación. Reafirmo mi compromiso con un diálogo respetuoso y con la defensa de los principios que realmente nos unen.

A Patricia Cortés expresó "toda nuestra solidaridad, admiración y respeto", junto a indicar que "a quienes intentan callarnos con mezquindades, les decimos con fuerza: no pasarán". Por último, sostuvo que el Partido Socialista "seguirá siendo el partido de los y las trabajadoras, de las mujeres valientes, de los hombres comprometidos y de todas aquellas personas que luchan por una sociedad más justa. Nuestra lucha sigue adelante, más firme, más unida y más digna que nunca".

KÚLEBA VS DE REMENTERÍA

A partir de lo relatado, Puranoticia.cl tomó contacto con el aludido Boris Kúleba para conocer su versión de los hechos, explicando que "'ya terminó su jornada laboral', fue lo que le dije a la persona individualizada en la carta y a otro compañero que trabajan con el Diputado, al finalizar un ampliado comunal realizado este lunes 9, sumamente violento. En un ambiente repleto de descalificaciones y provocaciones, me enfrasqué en una discusión, en la que terminé diciendo esa desafortunada frase, por lo que de inmediato pedí disculpas públicamente a la afectada, y luego en privado, en el mismo lugar, a ella y luego a su hija, que había estado presente".

También indicó que "las barras bravas del Diputado, con la que irrumpen en verdaderas encerronas durante los ampliados, han generado un ambiente sumamente tóxico al interior de la militancia. De hecho la misma compañera que firma la carta, parte de la dirección comunal, minutos antes increpó a un compañero, adulto mayor, por su “falta de cojones”. Tengo claro que la política no se hace ni con funas ni provocaciones o insultos, por lo que espero contribuir a mejorar el nivel de la discusión partidaria y estoy disponible para concurrir ante toda instancia disciplinaria y colaborar para superar este tipo de incidentes".

Ante su interpelación, Puranoticia.cl conversó con el diputado Tomás de Rementería, quien se refirió a lo ocurrido señalando que "yo participé del ampliado, donde hablé, ya que había derecho de responder y conversar. Todo se dio dentro de un ámbito de diálogo, obviamente, con una visión crítica del resultado del Partido Socialista en Valparaíso y en especial la mala candidatura que tuvimos de en la Alcaldía".

Luego precisó que "esa es una opinión política que no tiene que ver con temas personales. A mí en lo personal Boris Kúleba no no me cae mal, no lo encuentro una mala persona, pero me parece que no fue buen candidato, y él reaccionó ofuscado y yo me fui, y después él reacciona ofuscadamente contra una persona que es parte de mi equipo, pero que está ahí no como parte de mi equipo, sino que está como militante del Partido Socialista, de larga data, que ha participado en diversas distancias, entonces me parece que es una falta de respeto".

"Creo que la base es que las personas se juzguen por lo que son, no por donde trabajan ni por ni por cuál es su actividad laboral, que en este caso no viene al caso. Creo que Kuleba demuestra poco precio por las ideas socialistas y por las ideas que tiene un persona de izquierda", concluyó el legislador socialista de Valparaíso.

