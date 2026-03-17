Escala la tensión en Valparaíso: Millones cuestiona "berrinches" y "pataletas" de Mundaca por visita de ministros a la región

Un nuevo foco de tensión política se instaló en la región de Valparaíso luego que el gobernador Rodrigo Mundaca criticara duramente no haber sido informado de la visita de ministros de Estado a la zona durante el pasado fin de semana, cuestionamientos que ahora fueron abordados por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien salió a responder a sus dichos en diálogo con Puranoticia.cl.

La controversia se originó luego que Mundaca manifestara su molestia por no haber sido considerado, al punto de expresar que "espero que prácticas de esa naturaleza no se vuelvan a repetir" y de advertir que "si seguimos con estas prácticas, nos van a encontrar", lo que marca el primer "round" del Gobernador con la gestión Kast.

De paso, Mundaca también cuestionó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de quien sostuvo que "me parece muy importante que se preocupe de la reconstrucción (...) pero me parece impropio que prácticas de esta naturaleza se vuelvan a repetir".

Consultado por estas declaraciones, el delegado Manuel Millones respondió en duros términos, afirmando en Puranoticia.cl que "ya estoy acostumbrado a esos berrinches, pero espero que se le quite el enojo y que podamos tomarnos un café tranquilos porque tenemos mucho que hacer por la región, más allá de estar con pataletas".

La autoridad también relativizó la situación, enmarcándola en el inicio del actual Gobierno, ya que "llevamos cuatro días y él sabe que esto es un rodaje de los ministros, que hay gente que está recién instalándose en cargos de esta importancia. Él también tiene que aprender, aunque lleva años de Gobernador y, por tanto, tiene la experiencia y también le tocó aprender, tuvo un rodaje y nadie lo descalificó".

En esa línea, Millones llamó a bajar el tono del conflicto y a priorizar el trabajo conjunto, emplazando a la autoridad regional a "tener paciencia, madurez y pensar siempre que la gente actúa de buena fe. Nadie está pensando en venir a la región y no avisarle al Gobernador (...) En el fondo, lo que interesa es ayudar a la gente". A ello agregó que "es importante que el Gobernador tenga un rol protagónico en temas importantes de la región, como seguridad, salud y otros temas".

Asimismo, aseguró que su intención es mantener una relación de colaboración con la autoridad regional y que "cuando yo tenga la agenda lo voy a invitar porque a mí me interesa trabajar codo a codo con el Gobernador. Es el mandato que tengo del Presidente de la República y eso es lo que voy a hacer". También enfatizó que espera disposición de Mundaca, "independientemente de las diferencias políticas".

Respecto a los motivos que cree que habrían detrás de estas duras declaraciones, Millones señaló que "lo que pasa es que el Gobernador termina su periodo esta vez (2029) y yo creo que está buscando su espacio para su proyecto personal político", agregando que “probablemente (...) está viendo cómo encajan sus piezas”.

En esa línea, planteó que "él tiene que proyectar candidatos, entiendo que es Rodrigo Faúndez su candidato a Gobernador para que lo suceda", y sugirió que podría existir una percepción de competencia con él: "A lo mejor cambió el switch de que me quería mucho y ahora como Delegado Presidencial me ve como una amenaza", dijo.

Pese a ello, Millones descartó aspiraciones electorales inmediatas y remarcó su enfoque en la gestión gubernamental que recién parte: "Yo tengo un mandato del Presidente Kast de acompañarlo hasta el final de su periodo (...) entonces quiero concentrarme en trabajar por la región y no estoy pensando en una campaña", concluyó.

Como se logra ver, la polémica deja en evidencia las tensiones iniciales entre autoridades regionales en lo que representa el arranque de la nueva administración de Gobierno en La Moneda, en un escenario donde la coordinación política aparece como clave para abordar los principales desafíos de la región de Valparaíso para los próximos años.

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