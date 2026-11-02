"Es demasiado todo lo que tuvimos que ver": grave denuncia de vulneraciones contra niños sacude a jardín infantil de Santo Domingo

Una profunda preocupación y un desgaste emocional que, según describen las propias familias, ha sido difícil de sobrellevar. Ese es el escenario que enfrentan apoderados del jardín infantil Los Prados, ubicado en la comuna de Santo Domingo, al sur de la región de Valparaíso, luego de conocer antecedentes sobre presuntas vulneraciones de derechos que habrían afectado a niños y niñas del establecimiento educacional.

La denuncia apunta a hechos de especial gravedad ocurridos en el nivel medio mayor y que, de acuerdo con el testimonio entregado a Puranoticia.cl por una de las apoderadas, no habrían afectado únicamente a quienes recibieron directamente los malos tratos, sino también indirectamente a los pequeños que presenciaron esas situaciones.

En conversación con este medio, María José Vargas describió parte de los antecedentes que las familias aseguran haber conocido tras revisar las cámaras de seguridad del recinto educacional. Su relato incluye presunto maltrato físico, falta de alimentación y situaciones en que los niños habrían permanecido sin ropa dentro del aula.

"Hubo maltrato físico hacia los niños, hubo falta de alimentación, habían momentos en que los niños estaban sin ropa dentro del aula y muchas cosas más. Es demasiado todo lo que tuvimos que ver, pero eso es como lo más grave", señaló.

La apoderada indicó que el nivel completo estaría afectado, tanto por quienes habrían sufrido directamente las situaciones denunciadas como por aquellos que las presenciaron. "Todos los niños visualizaban los maltratos hacia sus compañeros, entonces son víctimas secundarias", sostuvo la madre de uno de los afectados, cifrando en 32 el número de niños del jardín involucrados en este contexto.

Se trata de antecedentes que, por su naturaleza, requieren especial cuidado en su tratamiento y que actualmente forman parte de investigaciones cuya resolución todavía está pendiente. Las familias, mientras tanto, deben enfrentar la incertidumbre sobre lo que ocurrió y las consecuencias que estas experiencias podrían tener en sus hijos.

ORIGEN DE LA DENUNCIA

Según explicó Vargas, las familias comenzaron a conocer lo que presuntamente ocurría en el establecimiento luego de que una educadora que había llegado a realizar un reemplazo decidiera renunciar a las dos semanas de asumir sus funciones.

La apoderada señaló que la trabajadora habría denunciado situaciones de acoso y hostigamiento por parte de la entonces directora y otras colegas. Al presentar su renuncia, habría mencionado también los maltratos que, según su relato, recibían algunos niños, identificando a los menores que consideraba más afectados.

Entre ellos se encontraba el hijo de María José Vargas. La educadora se comunicó con una apoderada con quien había trabajado anteriormente en otra institución y le transmitió todos los antecedentes, tras lo cual comenzó el contacto entre distintas familias de la comunidad educativa. Esto habría ocurrido hacia fines de septiembre.

A partir de esa información, los padres solicitaron revisar las cámaras de seguridad del jardín. Vargas aseguró que los registros audiovisuales permitieron observar una serie de situaciones de maltrato físico y psicológico, y que las imágenes ya fueron entregadas a la Fiscalía hace aproximadamente dos semanas.

La apoderada también sostuvo que presentó una denuncia para solicitar que la directora fuera apartada de sus funciones, acusándola de haber ejercido maltrato físico directamente en contra de su propio hijo. Respecto de esa esta trabajadora, aseguró que actualmente se encuentra desvinculada del establecimiento.

LAS OTRAS FUNCIONARIAS

Uno de los principales puntos de conflicto entre las familias y la administración comunal tiene relación con las medidas adoptadas respecto de las personas señaladas en las denuncias. Vargas indicó a Puranoticia.cl que los apoderados recibieron información de que dos asistentes de párvulos y la directora involucradas ya no estarían desempeñándose en el jardín, pero continuarían realizando labores administrativas en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

"Ellas siguen trabajando en un entorno con menores, si bien no tienen relación directa con niños, siguen trabajando en un área para niños", cuestionó la apoderada, quien agregó que las familias tampoco conocen con precisión qué funciones están desarrollando actualmente estas trabajadores presuntamente responsables.

Por ello, planteó que esperan que las tres personas sean removidas completamente de sus labores mientras se mantengan vigentes las investigaciones. "Esperamos que ellas sean retiradas de sus funciones mientras dure el periodo de investigación, que no estén ejerciendo las dos asistentes de párvulos y la directora", dijo.

MUNICIPIO CONFIRMA DENUNCIA

A través de una declaración pública, la Municipalidad de Santo Domingo informó que los días 1 y 15 de octubre dispuso la separación inmediata de funciones de las funcionarias acusadas y notificó un cambio de lugar de trabajo, una vez activados los protocolos. Además, detalló que los días 8 y 15 de octubre se instruyeron sumarios administrativos mediante el Decreto N° 2888, a solicitud del DAEM, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades internas. También informó que el 16 de octubre se renovó la dirección del establecimiento, asumiendo una nueva directora.

Asimismo, confirmó que "este proceso surge de una denuncia realizada a favor de los niños y se está canalizando tanto de forma interna (sumarios administrativos), como también por la vía legal (Fiscalía de Chile)".

En cuanto a las acciones judiciales, informó que los días 25 y 29 de septiembre presentó requerimientos de protección a favor de los niños ante los tribunales competentes e ingresó una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Asimismo, indicó que entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre gestionó la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad junto a los padres. Los antecedentes, actas y registros audiovisuales fueron derivados formalmente a la Fiscalía, al Departamento Jurídico municipal y a la Oficina Local de la Niñez (OLN).

También dan cuenta de una intervención de la Superintendencia de Educación, cuyo proceso, según la versión municipal, concluyó el 26 de octubre con el cierre de la denuncia ante dicho organismo, luego de verificar los procedimientos adoptados.

RESPUESTAS INSUFICIENTES

La Municipalidad aseguró que el alcalde Fernando Rodríguez Larraín, junto a la directora subrogante del DAEM, María Patricia González Basaure, sostuvo reuniones periódicas con las familias entre el 28 de septiembre y el 26 de octubre.

También informó sobre apoyo psicosocial para los niños y niñas, acompañamiento a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la OLN, planes de apoyo socioemocional en el aula y talleres de buen trato para las funcionarias que continúan trabajando en el jardín.

La apoderada, sin embargo, considera que las explicaciones recibidas hasta ahora no han sido suficientes. Según relató, "el Municipio lo que nos ha respondido es que están siguiendo los protocolos que manejan, tanto el del jardín como el del Municipio, pero nada más. No no han dicho nada más que eso. Solo nos dijeron que llevarían la investigación a fondo y que van a velar para que esto no se repita".

A esa preocupación se suma otro antecedente que las familias consideran necesario esclarecer: Vargas afirmó a Puranoticia.cl que han recopilado información sobre denuncias anteriores relacionadas con el establecimiento: "Los antecedentes que hemos recogido como padres es que esto ha pasado con anterioridad. Hay muchas denuncias, y muchas que no quedaron en nada, de hecho hay sumarios que siguen abiertos. Hay una denuncia del año pasado, y así más años para atrás", sostuvo.

La Municipalidad, por su parte, afirmó que "empatizamos profundamente con la angustia, preocupación e incertidumbre que esta situación genera en las familias y en toda nuestra comunidad", agregando que no escatimará recursos institucionales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Para las familias, no obstante, el desafío va más allá de las medidas administrativas ya anunciadas. Buscan saber qué ocurrió, que se establezcan las responsabilidades correspondientes y que existan garantías concretas de que ningún otro niño o niña tendrá que atravesar una situación similar. Porque detrás de una investigación administrativa y de una denuncia ante la Fiscalía hay niños cuya experiencia dentro de un espacio destinado a su cuidado y educación hoy está bajo serio cuestionamiento.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA