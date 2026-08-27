“Es como importar un tumor'': Diputado Nelson Venegas rechaza instalación de nueva cárcel en Los Andes

El diputado por la región de Valparaíso, Nelson Venegas (PS), manifestó su firme oposición a la eventual construcción de un nuevo centro penitenciario en la provincia de Los Andes, cuestionando que sectores urbanos o fuertemente poblados sean considerados para albergar este tipo de infraestructura.

El parlamentario sostuvo en entrevista con Puranoticia.cl que la instalación de un recinto penitenciario en estas zonas podría generar un importante impacto social y de seguridad para las comunidades, particularmente debido a la cercanía del Valle del Aconcagua con la región Metropolitana.

Según explicó Venegas, la proximidad con Santiago y comunas como Colina constituye uno de los principales factores que generan preocupación, ya que, a su juicio, trasladar una infraestructura de estas características hacia la provincia podría alterar la tranquilidad de sus habitantes.

Al respecto, el diputado fue enfático al referirse a la cercanía territorial y sus posibles consecuencias:

“Nosotros estamos a 60, 70 kilómetros de Santiago. Significa, es como importar un tumor dentro de nuestra lógica. Y los tumores siempre suelen hacer metástasis”.

En esa misma línea, Venegas planteó que el impacto de un recinto penitenciario no se limita a la construcción del establecimiento, sino que también considera las dinámicas sociales y de seguridad que pueden generarse en su entorno.

Para graficar su postura, señaló: “Imagínese usted construir una cárcel que esté a menos de 70 kilómetros de Santiago. A menos de 60 kilómetros de Colina. Eso significa importar Colina para acá”.

El parlamentario también recordó los compromisos planteados anteriormente en materia de infraestructura penitenciaria, haciendo referencia a la posibilidad de emplazar estos recintos en terrenos despoblados o alejados de los principales centros urbanos.

En ese contexto, sostuvo: “Si el presidente Kast prometió que cuando se construyeran estas cárceles y todas las plazas que se iban a realizar y toda esta construcción nueva la iba a realizar en lugares desérticos, esto fue lo que propuso el presidente”.

Junto con cuestionar la eventual ubicación del recinto, Venegas manifestó reparos respecto de la gestión del Gobierno Regional y la entrega de información a las autoridades locales, apuntando a la falta de espacios de conversación en torno al proyecto.

En particular, el diputado expresó dudas respecto de la existencia de informes técnicos elaborados por Gendarmería y anunció que realizará acciones de fiscalización para esclarecer qué antecedentes se han considerado para evaluar la iniciativa.

“Yo voy a oficiar el próximo lunes al Ministerio de Justicia para que aclare si efectivamente hay o no hay estudios de gendarmería. ¿Cuáles son los estudios y los resultados de esos estudios de gendarmería?”.

Finalmente, Venegas aclaró que no se opone a buscar soluciones para las necesidades de infraestructura penitenciaria de la región, pero planteó que cualquier eventual avance debe considerar instancias formales de diálogo, información técnica y la participación de las comunidades involucradas.

En ese sentido, afirmó: “Yo efectivamente soy razonable y se pueden buscar soluciones, pero en la provincia de los Andes, por las características, por la cercanía que tiene acá Santiago, por todas las dimensiones que tiene, de verdad que es muy complejo”.

PURANOTICIA