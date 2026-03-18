Errores en planificación del operativo deja en pausa desalojo de megatoma en San Antonio

El desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, se mantendrá en pausa, luego de que autoridades detectaran errores en la planificación y ejecución del operativo realizado por la administración anterior, lo que obliga a revisar el proceso antes de retomarlo.

La delegada provincial de San Antonio, Soledad Loyola, detalló que “tenemos antecedentes respecto a deslindes que fueron mal medidos, existen descuadres de metros. En algunos casos se pasaron y se sacaron casas que no debían salir y otras que sí debían salir y no se hizo. Existen detalles que no se hicieron bien”, según consigna El Líder de San Antonio.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, agregó que los cálculos para trasladar a las familias al terreno expropiado no cuadran: “No entran por el espacio y ya hay un hacinamiento, no caben todas las propiedades que van a ser desalojadas”.

Según precisó, “de 1.240 solo se han desalojado 750 viviendas, queda la mitad. Esa mitad no cabe en ese espacio a menos que rediseñáramos el mapa y tuviéramos 100 metros cuadrados por casa”.

Millones adelantó que el Ministerio de Vivienda debe aportar soluciones para evitar conflictos con las familias, especialmente aquellas con niños. También reconoció que el equipo operativo debió ser rediseñado tras la renuncia de funcionarios locales y de la encargada nacional, Gloria Maira. Hoy, Andrea Granados (Serviu) y Carla Marín (delegación) coordinan el proceso.

El delegado informó que “de aquí a 10 días deberíamos continuar con el desalojo”. Para ello, se fijó el polígono en un sobrevuelo con Carabineros y se solicitó apoyo de 100 efectivos adicionales.

Sin embargo, persisten problemas con los albergues: “La municipalidad pidió liberar el albergue municipal, nos quedaríamos con uno del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene capacidad para 30 personas. Todo eso se está revisando y esperamos de aquí al viernes tener un plan de contingencia”.

COMPROMISO ADQUIRIDO

En tanto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, coincidió en el diagnóstico: “Lamentablemente, el plan de erradicación de esa toma tenía un tema con la dotación de carabineros que no estaba resuelto”.

Recordó que en el operativo anterior “tuvimos dos carabineros heridos a bala, porque no se hizo un procedimiento del todo correcto o porque llegó gente de Santiago a apoyar la toma”, declaró a radio Cooperativa.

La autoridad también cuestionó la compra del terreno durante el gobierno de Gabriel Boric: “El grave error que cometió el Presidente Boric fue sacar de cinco regiones $11 mil millones de familias que estaban esperando su vivienda (…) para comprar un terreno tomado hace cinco años”. Aseguró que, si la expropiación se respeta, la asignación será por orden de prioridad y antigüedad: “No por la violencia”.

Finalmente, el secretario de Estado cerró diciendo que "este es un compromiso con los 17 comités de San Antonio que han esperado hacinados, pagando arriendos carísimos. Los priorizaré a ellos antes que a las personas que ocuparon la fuerza para tomarse un terreno”.

PURANOTICIA