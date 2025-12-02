Equipos de emergencia combaten incendio forestal en el sector Los Laureles en Limache

Un incendio forestal se registra en el sector Los Laureles en Limache, al interior de la región de Valparaíso.

Bomberos de la comuna, además de personal de Gestión de Riesgos y de Seguridad Ciudadana se encuentran combatiendo las llamas.

Según información preliminar, la emergencia presenta rápida propagación.

Información en desarrollo...

VIDEO

(Imagen y video: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA