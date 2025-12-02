Click acá para ir directamente al contenido
Equipos de emergencia combaten incendio forestal en el sector Los Laureles en Limache

Bomberos de la comuna, además de personal de Gestión de Riesgos y de Seguridad Ciudadana se encuentran en el lugar de la emergencia.

Martes 2 de diciembre de 2025 15:12
Un incendio forestal se registra en el sector Los Laureles en Limache, al interior de la región de Valparaíso.

Bomberos de la comuna, además de personal de Gestión de Riesgos y de Seguridad Ciudadana se encuentran combatiendo las llamas.

Según información preliminar, la emergencia presenta rápida propagación.

Información en desarrollo...

VIDEO

(Imagen y video: @NoticiasValpoEx)

