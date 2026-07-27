EPSA da marcha atrás a millonaria licitación de Puerto Exterior y rediseña ejecución del megaproyecto en San Antonio

Un inesperado y drástico giro dio la construcción del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, luego que la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) resolviera poner término a la licitación más importante de la iniciativa, un proceso que buscaba adjudicar en un solo contrato las principales obras de la futura infraestructura portuaria y que involucraba una inversión cercana a los US$1.950 millones.

La determinación fue adoptada por el directorio de la estatal durante una sesión realizada el 23 de julio y posteriormente comunicada a las empresas que seguían en carrera para adjudicarse las obras, dando por finalizado el proceso licitatorio que se encontraba en desarrollo.

Según informó Diario Financiero, el contrato contemplaba la ejecución del rompeolas de aproximadamente 4 kilómetros de extensión, además del dragado de la dársena y del canal de acceso, la construcción de explanadas, accesos ferroviarios y otras obras necesarias para habilitar el recinto portuario.

Sin embargo, la empresa decidió cambiar completamente la modalidad de contratación. En lugar de ejecutar todas esas faenas bajo un único contrato, optó por dividir el proyecto en dos procesos independientes: uno destinado a las obras habilitantes y otro enfocado exclusivamente en la construcción del molo de abrigo.

En la comunicación enviada a las compañías participantes, EPSA explicó que "se ha estimado fundamental continuar el desarrollo de las obras del proyecto, separando aquellas habilitantes o preliminares de las relacionadas con la ejecución del molo de abrigo, lo que no resulta posible en los términos del actual proceso".

Con ello, la licitación quedó oficialmente sin efecto y las empresas precalificadas deberán esperar la apertura de los nuevos llamados, los que serán publicados bajo esta nueva estrategia. La estatal precisó además que, conforme a las bases del proceso, el término anticipado de la licitación no genera indemnizaciones ni compensaciones para los oferentes.

La compañía portuaria sostuvo que la modificación responde a criterios técnicos y de gestión, apuntando a fortalecer la planificación de las siguientes etapas, disminuir los riesgos asociados a una obra de esta envergadura, resguardar los recursos públicos comprometidos y abrir mayores oportunidades para la participación de empresas locales como contratistas.

Pese al cambio, EPSA descartó que exista un retroceso en el desarrollo de Puerto Exterior. En ese sentido, recalcó que la iniciativa mantiene su planificación general y continuará avanzando de manera progresiva, mientras paralelamente prosiguen las gestiones para obtener permisos, adquirir terrenos y ejecutar las optimizaciones técnicas necesarias para concretar el proyecto.

"Puerto Exterior constituye una iniciativa de largo plazo para ampliar la capacidad portuaria del país. Su materialización continuará conforme a la planificación vigente, mediante la ejecución progresiva de las etapas definidas para el proyecto", sentenciaron.

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