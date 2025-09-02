Entregan tres nuevas camionetas para reforzar seguridad pública en Santo Domingo

Con el propósito de continuar mejorando la calidad de vida de las comunidades de la región, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso ejecutó dos importantes proyectos en la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio: se trata de las obras de pavimentación y aguas lluvias en la avenida Teniente Luis Cruz Martínez y la entrega de camionetas de seguridad pública para la Municipalidad.

En primera instancia, se inauguraron las obras en la Av. Teniente Luis Cruz Martínez, una arteria central de Santo Domingo, que consideraron la pavimentación de calzada, ciclovía, estacionamientos, veredas de baldosas, colector de aguas lluvias y mejoramiento de alumbrado vehicular y peatonal. Este proyecto contó con una inversión total de más de 1.784 millones de pesos por parte del Gore de Valparaíso.

Además, en la oportunidad se hizo entrega de tres vehículos destinados a reforzar las labores de seguridad pública municipal. Estas son camionetas 4x4, doble cabina, equipadas con barra antivuelco, baliza, megáfono, radio VHF y foco direccional, por una inversión de 114.156 millones de pesos.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “este es un proyecto muy importante, este eje vial se va a transformar en una infraestructura vinculante y donde, además, también se van a instalar una serie de comerciantes. Por tanto, va a haber oferta gastronómica, de servicios, que también es muy importante para la comuna. Eso significa desarrollo, progreso, fuentes de empleo. Estamos muy contentos y conformes con lo que hemos hecho”.

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, indicó que "es una importante obra que viene a mejorar los estándares de calidad urbana de nuestra comuna, que viene transitando de una comuna balneario a hoy día ser apreciada por mucha gente como una comuna con muy buena calidad de vida; y es por eso que hemos ido transitando a una comuna de residencia”.

Cabe hacer presente que posteriormente, en San Antonio se hizo entrega de un carro para la Compañía de Bomberos. Este nuevo vehículo, marca Scania, fue adquirido gracias a un financiamiento conjunto de 270 millones de pesos por parte del Gore de Valparaíso y 130 millones de pesos por parte del Cuerpo de Bomberos de Chile.

