Entregan terreno para la construcción de un centro astronómico comunitario en el sector Peñablanca de Villa Alemana

La Municipalidad de Villa Alemana concretó la entrega de un terreno para la construcción de un centro astronómico comunitario en el sector norte de Peñablanca, el cual se estima estará finalizado en agosto de este año.

El recinto contará con un salón destinado a talleres orientados al desarrollo de actividades educativas y comunitarias, además de una cúpula giratoria de 360 grados destinada a la observación de los astros.

La iniciativa tiene origen en que diversas juntas de vecinos desarrollan durante el año actividades en coordinación con universidades y especialistas de astronomía. Actualmente, estas organizaciones deben recurrir al apoyo de sedes vecinales cercanas para realizar sus encuentros, situación que en ocasiones limita la programación de actividades, por lo que era necesario contar con un recinto propio y adecuado que permita un uso permanente y acorde a sus requerimientos.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, manifestó su satisfacción por la entrega del terreno a la Corporación de Astronomía y Turismo de Marga Marga, destacando la perseverancia y el constante compromiso de la organización. Asimismo, señaló que esta disposición municipal permitirá fortalecer sus funciones y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad de Villa Alemana y la provincia. “Por fin estamos materializando la entrega de un terreno para un centro astronómico para la provincia de Marga Marga. Es un proyecto maravilloso que va a generar que vengan a Villa Alemana más personas a estudiar, a conocer, a disfrutar de este centro. También vamos a potenciar el trabajo con los colegios para que los niños puedan venir a aprender en este centro”, dijo.

El centro astronómico contemplará una superficie construida cercana a los 80 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 145 millones de pesos. El recinto incluirá oficinas, bodegas y servicios higiénicos, además de una cúpula giratoria de 360 grados destinada a la observación, lo que refleja una planificación ambiciosa orientada a potenciar su desarrollo y proyección.

Hernán Zumarán, presidente de la Corporación de Astronomía y Turismo de Marga Marga, valoró la confianza de las autoridades en la organización. Además, señaló que su construcción es “algo inédito en el país, esto es un observatorio comunitario que nace bajo el alero de una junta de vecinos, por lo que tiene una trascendencia súper importante, porque nuestra finalidad es precisamente que la ciencia y la tecnología lleguen a todos los sectores de la comunidad que, por diferentes razones, no tienen acceso”.

De esta manera, la construcción de este centro astronómico comunitario marca un avance significativo en el fortalecimiento de la educación científica en la comuna, proyectando a Villa Alemana como un referente en la difusión del conocimiento en iniciativas que acercan la observación de los astros a vecinos de todas las edades.

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