Entregan recomendaciones para evitar afectaciones a la salud ante el aumento de las temperaturas en la región de Valparaíso

Luego de una primavera más bien templada y con casi nula presencia de episodios de calor extremo, la llegada del verano -el pasado domingo 21 de diciembre- ha estado acompañado de altas temperaturas en la región de Valparaíso interior, con varios días con registros sobre los 30 grados, escenario que se prevé como habitual durante los meses de enero y febrero.

Esta situación que se hará presente durante estos últimos días del 2025 e inicios del 2026 ocasionó que Senapred decretara una Alerta Roja en gran parte de la zona centro y centro sur del país ante la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales. No obstante, la posibilidad de siniestros no es la única externalidad negativa del aumento considerable de las temperaturas, pues el daño que esta situación ocasiona en la salud de las personas también ha alertado a las autoridades.

Es sabido que estas olas de calor afectan la salud provocando deshidratación, agotamiento y golpes de calor, que puede transformarse en una emergencia mortal, que se manifiestan con mareos, calambres, náuseas y confusión, y puede agravar enfermedades crónicas como las cardíacas, renales y pulmonares, llegando a causar daño cerebral, fallas multiorgánicas e, incluso, la muerte.

Es por ello que desde el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca estos episodios levantan las alertas y hacen un llamado a la prevención por posible afectación.

La subdirectora médica, Dra. Paula Oyarzo, señaló que "queremos hacer un llamado a nuestros usuarios para que sean responsables durante este período estival con estas olas de aumento de calor, y que tomen medidas de autocuidado en relación a su salud, sobre todo a los grupos etarios que son más vulnerables en estas situaciones, como son los adultos mayores y los infantes menores de 3 años”.

AFECTACIONES

Entre las diversas afectaciones que pueden ocasionar las altas temperaturas en la población destacan los espasmos o calambres musculares en piernas, brazos o abdomen, erupciones cutáneas o irritación de la piel por exposición directa al sol o sudoración excesiva, hinchazón en manos o pies, desmayo debido a la falta de flujo sanguíneo al cerebro, agotamiento manifestado en debilidad, mareos, náuseas, pulso débil y rápido, lo cual puede anticipar un golpe de calor.

Un golpe de calor es una emergencia médica debido a temperatura corporal alta, mayor a 41 grados Celsius, piel seca, confusión, desorientación, convulsiones y pérdida de conciencia. Este episodio puede ocasionar daño cerebral, cardíaco, renal y muscular rápidamente, siendo potencialmente mortal. De allí la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar su ocurrencia, y en caso de presentarse concurrir de manera presta al Servicio de Urgencias más cercano.

El médico urgenciólogo, Dr. Felipe Villagrán, jefe (s) de la Unidad de Emergencias del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, llamó a "evitar estar en exposición al sol desde las 12 horas hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, usar protector solar, hidratación abundante; también considerar que la población más susceptible son los mayores de 65 años, los pacientes portadores de enfermedades crónicas, ya sean cardiovasculares, renales o respiratorias; también los niños menores de 3 años son susceptibles de sufrir un golpe de calor, por lo que lo más importante es la prevención”.

Cabe destacar que habitualmente la población que se ve más afectada por estos golpes de calor o más propensas a sufrir los embates de estas olas de calor son los adultos mayores de 65 años, niños menores de 3 años, personas con enfermedades crónicas, sean éstas cardíacas, pulmonares, renales o crónicas, personas con ciertos medicamentos y embarazadas, por lo que el llamado es a poner especial cuidado con estos grupos de la población para no exponerlos directamente al sol ni en espacios donde se alcancen temperaturas extremas.

PURANOTICIA