Entregan recomendaciones para disfrutar de manera segura el Festival Rockódromo 2026 en la plaza Sotomayor de Valparaíso

Desde este jueves 27 y hasta el domingo 30 de noviembre, Valparaíso vive una nueva versión del Festival Rockódromo, evento cultural cuya jornada final cerrará con un masivo acto en la plaza Sotomayor.

Ante la alta asistencia proyectada, la Seremi de Salud de Valparaíso reforzó una serie de recomendaciones para que los asistentes disfruten este evento de manera segura y protegida.

“Queremos que todas y todos disfruten del Rockódromo de manera segura. Por eso, hacemos un llamado a tomar medidas simples: mantenerse hidratados, utilizar bloqueador solar, planificar el desplazamiento dentro de los recintos, identificar vías de evacuación y estar atentos a las indicaciones del personal de seguridad. Este es un evento masivo y familiar, por lo que es importante cuidarnos y también apoyar a quienes puedan necesitar más acompañamiento, como personas mayores, niñas y niños”, afirmó el seremi (s) Carlos Zamora.

RECOMENDACIONES

• Llega con tiempo: evita aglomeraciones en los accesos y facilita un ingreso más ordenado.

• Identifica rutas de evacuación: al llegar, localiza las salidas de emergencia, zonas seguras y mantén despejados los accesos y vías de evacuación.

• Si asistes con niños: mantenlos siempre a la vista, bajo supervisión constante y acuerden un punto de encuentro en caso de separación.

• Mantente hidratado: toma agua durante la jornada, aunque no sientas sed.

• Protección solar: usa protector solar (FPS 30+) y reaplica durante el día, especialmente si permanecerás al aire libre.

• Prefiere ropa cómoda: opta por prendas ligeras y calzado adecuado para caminar y permanecer de pie.

• Alimentación: prefiere alimentos frescos y evita comidas muy pesadas.

• En caso de emergencia: mantén la calma, sigue las instrucciones del personal de seguridad y contacta a los servicios de emergencia.

Para orientación médica y apoyo en cualquier momento, recuerda que está disponible Salud Responde: 600 360 7777.

(Imagen: Cultura)

PURANOTICIA