Entregan recomendaciones para descongelar alimentos sin complicaciones este "18"

José Onetto, director del Área de Gastronomía y Turismo del CFT Santo Tomás Viña del Mar, entregó algunos tips para quienes se preparan con anticipación durante estas fechas.
Como cada mes de septiembre, el precio de los productos que más se consumen en estas fechas sube: carne, pollo, cerdo y embutidos. Por eso, muchas personas prefieren comprar con anticipación para estirar lo más posible el presupuesto.
Sin embargo, congelar y descongelar productos animales lleva algunos desafíos, como mantener la cadena de frío y también hacerlo de manera correcta para que no afecte la textura de las carnes.
En este sentido, José Onetto, director del área de Gastronomía y Turismo del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar, entregó una serie de consejos prácticos para conservar, manipular y consumir de manera segura los alimentos típicos de estas fechas.
“El objetivo es disfrutar las Fiestas Patrias sin riesgos para la salud, manteniendo la calidad de los productos y respetando la cadena de frío”, destacó el académico.
1. Conservación y congelamiento de carnes
• Mantener siempre a menos de -18°C.
• Envolver al vacío con papel film o en bolsas herméticas para evitar la quemadura por congelamiento.
• Rotular los envases para consumir primero lo más antiguo.
2. Descongelamiento seguro
• Planificar con anticipación.
• En cortes grandes (2 kilos aprox.), calcular 1 día por kilo en el refrigerador.
• En cortes pequeños, se puede descongelar en agua fría, cambiándola cada 30 minutos (nunca agua caliente ni microondas).
• Dejar reposar la carne 30 minutos a temperatura ambiente después de descongelar para mejorar su textura.
3. Mariscos, pescados y preparaciones típicas
• Mantener siempre refrigerados y consumir al momento.
• El pebre, la mayonesa casera o lactonesa no deben quedar a temperatura ambiente ni exponerse al sol.
• Sacar del refrigerador solo la porción que se va a consumir.
4. Transporte y mantención de la cadena de frío
• Usar coolers, cajas de plumavit, gel packs o bolsas con hielo.
• No colocar los recipientes cerca de la parrilla.
• Una buena opción es transportar las carnes aún parcialmente congeladas.
5. Empanadas
• Duración en refrigerador: entre 3 y 7 días, dependiendo de la calidad.
• Envolver en papel aluminio para evitar que la masa se reseque.
• Recalentar en horno eléctrico o tostador, con cuidado de que no se quiebren.
