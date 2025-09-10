Entregan recomendaciones para descongelar alimentos sin complicaciones este "18"

Como cada mes de septiembre, el precio de los productos que más se consumen en estas fechas sube: carne, pollo, cerdo y embutidos. Por eso, muchas personas prefieren comprar con anticipación para estirar lo más posible el presupuesto.

Sin embargo, congelar y descongelar productos animales lleva algunos desafíos, como mantener la cadena de frío y también hacerlo de manera correcta para que no afecte la textura de las carnes.

En este sentido, José Onetto, director del área de Gastronomía y Turismo del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Viña del Mar, entregó una serie de consejos prácticos para conservar, manipular y consumir de manera segura los alimentos típicos de estas fechas.

“El objetivo es disfrutar las Fiestas Patrias sin riesgos para la salud, manteniendo la calidad de los productos y respetando la cadena de frío”, destacó el académico.

RECOMENDACIONES

1. Conservación y congelamiento de carnes

• Mantener siempre a menos de -18°C.

• Envolver al vacío con papel film o en bolsas herméticas para evitar la quemadura por congelamiento.

• Rotular los envases para consumir primero lo más antiguo.

2. Descongelamiento seguro

• Planificar con anticipación.

• En cortes grandes (2 kilos aprox.), calcular 1 día por kilo en el refrigerador.

• En cortes pequeños, se puede descongelar en agua fría, cambiándola cada 30 minutos (nunca agua caliente ni microondas).

• Dejar reposar la carne 30 minutos a temperatura ambiente después de descongelar para mejorar su textura.

3. Mariscos, pescados y preparaciones típicas

• Mantener siempre refrigerados y consumir al momento.

• El pebre, la mayonesa casera o lactonesa no deben quedar a temperatura ambiente ni exponerse al sol.

• Sacar del refrigerador solo la porción que se va a consumir.

4. Transporte y mantención de la cadena de frío

• Usar coolers, cajas de plumavit, gel packs o bolsas con hielo.

• No colocar los recipientes cerca de la parrilla.

• Una buena opción es transportar las carnes aún parcialmente congeladas.

5. Empanadas

• Duración en refrigerador: entre 3 y 7 días, dependiendo de la calidad.

• Envolver en papel aluminio para evitar que la masa se reseque.

• Recalentar en horno eléctrico o tostador, con cuidado de que no se quiebren.

