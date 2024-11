Entregan recomendaciones ante alza de temperaturas en la región de Valparaíso

Hasta la plaza de la comuna de Los Andes llegó la Seremi de Salud de Valparaíso para entregar recomendaciones a la ciudadanía para enfrentar el alza de temperaturas que ya se sienten con fuerza en las provincias de Los Andes y San Felipe.

El golpe de calor es una condición grave que ocurre cuando el cuerpo es incapaz de regular su temperatura, alcanzando niveles peligrosos de hasta 40,6º C. Los síntomas principales incluyen:

→ Temperatura corporal elevada

→ Piel roja, seca y caliente

→ Pulso rápido

→ Dolor intenso de cabeza

→ Confusión

→ Pérdida de conciencia

¿Qué se debe hacer? Llamar de inmediato al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) al 131. Mientras se espera ayuda, enfriar el cuerpo de la persona afectada con paños de agua fría y tenderla en un lugar fresco y fuera de la luz solar.

Es importante mantenerse hidratado, especialmente bebiendo agua. Use ropa y calzado ligeros, sueltos y en colores claros o neutros para permitir la transpiración. Siempre que sea posible, permanezca en lugares frescos y ventilados; al aire libre, camine a la sombra y use gorro para evitar el contacto directo con el sol. Limite su exposición solar entre las 11:00 y 16:00 horas y aplique protector solar con un factor igual o mayor a 30 según sea necesario. Finalmente, asegúrese de que bebés, niños, personas mayores y animales no permanezcan solos en vehículos estacionados y cerrados, ya que representa un alto riesgo para su salud.

Ante las altas temperaturas en la zona, la exposición a radiación UV solar representa un riesgo para la salud de los trabajadores al aire libre. Es fundamental estar atento a síntomas como calambres musculares o mareos, que pueden parecer comunes en días calurosos, pero podrían indicar problemas mayores que afectan la toma de decisiones y aumentan el riesgo de accidentes. Otros síntomas como alta temperatura corporal, convulsiones o pérdida de conciencia requieren atención médica inmediata.

Es crucial disponer de un plan de hidratación que garantice al menos 3 litros de agua fresca (entre 10°C y 16°C) por persona diariamente, con puntos de acceso higiénicos cada 15-20 minutos y no más de 75 metros de distancia del lugar de trabajo. Para trabajadores móviles, se debe proporcionar un recipiente portátil que mantenga el agua fresca.

Las mascotas, al igual que las personas, son vulnerables al calor extremo. Las superficies calientes pueden causar quemaduras en sus cojinetes plantares, ya que no cuentan con protección en sus patas. Se recomienda evitar paseos en horarios de mayor calor y asegurar que tengan acceso constante a agua y sombra. Además, debido a la exposición a la radiación ultravioleta, es aconsejable aplicar protector solar en áreas sensibles como la nariz y las orejas para prevenir irritaciones y daños en la piel.

CAMPAÑA DE VERANO

La seremi Lorena Cofré sostuvo que “esta es la primera vez que se inicia una campaña de verano que incluye la prevención permanente de situaciones de riesgo para las personas, especialmente en esta zona donde las temperaturas extremas son usuales. También continuamos con el trabajo preventivo que llevamos realizando desde hace dos años para controlar el Aedes aegypti y evitar la llegada del Dengue a nuestra región, así como la prevención del virus Hanta, entre otras estrategias que estamos implementando con el intersector”.

“Estamos trabajando para concientizar a las vecinas y vecinos sobre la importancia de la protección solar ante las altas temperaturas y haciendo un especial énfasis en los riesgos asociados al comercio ilícito de alimentos y a la exposición de estos a temperaturas elevadas. Hemos insistido a la ciudadanía sobre la importancia de usar bloqueador, gorro, ropa ligera y mantenerse hidratada de forma constante”, agregó la titular regional de Salud.

“Además, desde la Seremi de Salud estamos fiscalizando a los empleadores del sector agrícola para asegurar que todos los trabajadores cuenten con elementos de protección personal cuando están expuestos a altas temperaturas y a la radiación solar directa. Por lo tanto, el trabajo que estamos realizando, en colaboración con las delegaciones presidenciales, es intenso y nos invita a que todas y todos seamos parte de esta labor preventiva”, cerró Cofré.

En tanto, el delegado presidencial de la provincia de Los Andes, Cristian Aravena, señaló que "nuestra provincia recibe muchos días de sol, lo cual implica temperaturas muy altas. Por eso, la prevención y el autocuidado son esenciales: el uso de bloqueador solar, la hidratación y el uso de gorro son fundamentales. Somos una zona con mucha actividad agrícola de temporada, por lo que es importante que los empleadores provean a los trabajadores y trabajadoras de bloqueador solar y gorros, ya que ellos realizan sus labores a pleno sol”.

PURANOTICIA